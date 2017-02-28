ВЦИОМ: Россияне поддерживают идею талонов на продукты

Продовольственные карты позволят малоимущим полноценно питаться, считают три четверти жителей России. При этом, по данным социологов, каждый второй уверен, что качество продуктов по талонам будет низким.

Согласно результатам, опубликованным на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения 28 февраля, предложение ввести в России продовольственные карты для малоимущих нашло поддержку у 78 процентов населения. Больше всего сторонников идея нашла среди молодежи и сельских жителей. 76 процентов опрошенных уверены, что реализация подобных мер поможет поддержать отечественных сельхозпроизводителей.

Однако 53 процента россиян считают, что перечисление баллов на специальные карты для покупки определенных продуктов непомерным бременем ляжет на госбюджет. Так что, либо категория людей, которой будут выдавать талоны, будет максимально узкой (56 процентов), либо по талонам будут выдавать неликвид (52 процента) в коротком списке магазинов (62 процента). Впрочем, несмотря на сомнения в качестве товара, 63 процента сограждан не сомневаются, что в перечень алкоголь и сигареты не войдут, и карточки обеспечат людей именно «полезными» продуктами.

Несмотря на то, что половина опрошенных опасается роста взяточничества, спровоцированного талонами, 52 процента россиян уверены: те, кому действительно нужно, карты все-таки получат.

24 процента опрошенных заявили, что будут с презрением относится к тем, кто собирается приобретать продукты по талонам. Впрочем, большинство (73 процента) не верят, что кто-то будет демонстрировать неуважение. Открыто о потребности в продовольственных картах сказали почти четверть жителей страны (21 процент), 31 процент опрошенных россиян рассчитывает на карточки.