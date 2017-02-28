В Италии проснулся вулкан Этна

По мнению экспертов, нынешнее извержение, сопровождающееся небольшими взрывами и выбросом вулканических бомб, не представляет угрозы. Международный аэропорт Фонтанаросса, расположенный у подножия Этны, работает в штатном режиме.

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