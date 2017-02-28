В Италии проснулся вулкан Этна
На итальянском острове Сицилия началось извержение лавы из юго-восточного кратера вулкана Этна. Видео с места событий публикует Ruptly.
По мнению экспертов, нынешнее извержение, сопровождающееся небольшими взрывами и выбросом вулканических бомб, не представляет угрозы. Международный аэропорт Фонтанаросса, расположенный у подножия Этны, работает в штатном режиме.
Этна является самым высоким действующим вулканом Европы, его высота составляет свыше 3,3 тысячи метров над уровнем моря.
Источник: "Лента.ру"