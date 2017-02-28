В российских ЗАГСах открылись комнаты примирения для разводящихся

В ЗАГСах ряда регионов России открылись комнаты примирения, в которых семейным парам предлагают пересмотреть свое решение о разводе.

Об этом сообщает RT. С парами в таких комнатах работают медиаторы — специалисты, которые помогают разобраться в семейном конфликте.

При этом говорится, что подобные комнаты регулярно используются в ЗАГСах в Татарстане и Белгородской области. Отмечается, что после общения с экспертами по примирению многие супруги передумывают разводиться.

Сенатор, председатель Союза женщин России Екатерина Лахова рассказала, что в марте комнаты по примирению откроются в Новгородской области, а после изучения их работы в трех регионах страны инициатива будет вынесена на федеральный уровень.