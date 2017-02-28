Умер двукратный олимпийский чемпион по хоккею Владимир Петров

Бывший хоккеист петербургского СКА, двукратный чемпион Олимпиады в составе сборной СССР Владимир Петров скончался на 70-м году жизни сегодня, 28 февраля. Причина смерти не уточняется.

«Федерация хоккея России выражает глубокие соболезнования родным и близким Владимира Петрова, коллегам и всем, кто знал его и работал с ним», – говорится на сайте ФХР.

Большую часть карьеры Петров, родившийся в Московской области, провел в ЦСКА. Будучи игроком московских армейцев, он становился чемпионом Олимпийских игр 1972 и 1976 годов и выигрывал серебро Олимпиады-1980. Также на его счету девять побед на чемпионатах мира и 11 – в чемпионате СССР.

Последние два сезона своей игровой карьеры – 1981/82 и 1982/83 – Петров отыграл за ленинградский СКА. Всего в чемпионатах СССР спортсмен провел 553 игры, забросил 370 шайб. Впоследствии он работал тренером СКА (1983/84) и генеральным менеджером (2003/04, 2004/05).