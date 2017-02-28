Верховный суд просит еще 4,7 млрд для института присяжных в районных судах

Введенный президентом Владимиром Путиным институт присяжных в районных судах потребует дополнительно 4,7 млрд рублей. В необходимости дополнительного финансирования признался Верховный суд РФ.

Во вторник, 28 февраля, ВС проводит в Москве совещание с региональными судами по подведению итогов 2016 года. Его начало было посвящено, в частности, готовности к введению института суда присяжных заседателей в районных судах. Заседание транслируется в режиме видеоконференции.

«Есть обстоятельства, создающие трудности для введения суда присяжных, – уточнил председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев. – Необходимы дополнительные средства в размере 3 млрд 837 млн рублей. На составление списков кандидатов в присяжные еще потребуется 895 млн рублей субвенций».

23 июня 2016 года Владимир Путин подписал Федеральный закон № 190 «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с расширением применения института присяжных заседателей». Согласно нему, коллегии из шести человек должны начать работу в районных судах с 1 июня 2018 года (в данный момент присяжные привлекаются к рассмотрению дел только в судах субъектов Федерации).