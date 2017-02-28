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28.02.2017 10:34

В Александринке пройдет благотворительная лекция о событиях февраля 1917 года

На Новой сцене Александринского театра (набережная Фонтанки, 49А) 2 марта историк Кирилл Александров и театровед Николай Песочинский совместно прочитают благотворительную лекцию «"Маскарад" в феврале 1917-го: в двух актах, с антрактом и эпилогом"».

Все собранные средства будут направлены в фонд AdVita («Ради жизни»), который помогает детям и взрослым с онкологическими заболеваниями.

Кирилл Александров расскажет об отречении императора Николая II, которое произошло ровно за сто лет до лекции – 2 марта 1917 года. В два дня рухнула власть Дома Романовых, правивших страной более трех веков.

Вокруг крушения монархической власти в России, казавшейся твердой и незыблемой накануне Первой мировой войны, до сих пор много споров, мифов и легенд. Почему русские генералы высказались в пользу его отречения? Существовал ли генеральский заговор против императора или это одна из исторических легенд? Какие последствия имело для России разрушение преемственности верховной власти во время изнурительной войны? На эти и другие вопросы ответит Кирилл Александров.

В это же время сто лет назад в разгар революции в Александринском театре шёл «Маскарад» Мейерхольда. Это были последние дни Императорского театра. В контексте этого катастрофического момента кандидат искусствоведения, доцент Российского государственного института сценических искусств Николай Песочинский.расскажет о парадоксах и закономерностях истории искусств.

Начало лекции в 19:30. Вход за пожертвование. Запись на лекцию по ссылке – https://vk.com/topic-86662767_36891726.


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