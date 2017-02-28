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28.02.2017 10:23
9 Комментариев

Генплан: слушания без слушающих

Застройка размыва у площади Мужества, многоуровневая развязка на Светлановской и «дикая» вырубка в Лахте. Новый список «горячих точек» предъявили Смольному горожане на слушаниях поправок в Генплан.
Генплан: слушания без слушающих
Илья Выдревич/Интерпресс

В ответ на инициативу Смольного в очередной раз внести поправки в Генплан, горожане предъявили чиновникам насущные проблемы. «Фонтанка» сходила на первые слушания в Выборгский и Приморский районы и послушала, чем недовольны жители.

Зал администрации Выборгского района наполнялся неспешно. К шести вечера едва собралось 60 человек. «На Блюхера уже вырос целый город, теперь пробки», «Скоро и Финский залив застроят», – сердито шушукались горожане, ожидая начала.

Два года назад слушания были куда динамичнее. Теперь же Смольный настроил горожан заранее. Повод для изменений – лишь технические корректировки для «Аэроэкспресса», который проектирует «Группа ЛСР», Восточного скоростного диаметра и еще полутора десятка проектов.

Впрочем, закон есть закон. Горожане могут подавать любые поправки к Генплану, а комиссия из чиновников и депутатов должна будет их рассмотреть.

Не успела Варвара Ловкачева из управления стратегического развития НИПЦ Генплана зачитать суть поправок, горожане потянулись к микрофону. «Прямо в зоне размыва у площади Мужества, рядом с новым тоннелем метро, строится 21-этажный апарт-отель», – пошел в бой Александр Алаханов, сопредседатель организации «Площадь Мужества».

Пока горожане оспаривают разрешение на строительство в Куйбышевском суде, компания «Стройальянс» бьет сваи на месте снесенного кинотеатра «Выборгский» на 2-м Муринском проспекте, 36. «У нас грунты, как сметана. Уже в трех домах фановые трубы прорвало, подвалы затоплены», – рассказал Александр Алаханов.

Горожане боятся. В 1970-х на площади из-за размыва строящегося тоннеля метро частично обрушились здания НПО «Аврора», провалились дороги, а жилые дома затрещали, пришлось укреплять. Из-за плохих грунтов вокруг площади нельзя вести высотные стройки и возводить многоэтажные подземные паркинги, уверены жители. «Наши дома находятся в зоне чрезвычайных ситуаций. В Генплан необходимо внести ее границы», – даже потребовал Александр Алаханов. «Какой зоны? Я не знаю такой», – не понял начальник отдела Генплана Александр Мюльберг.

За остротой споров о застройке площади Мужества померкла даже извечная тема, собирающая на митингах сотни горожан, – вылетная магистраль №7. Скоростная трасса, по планам города, соединит Арсенальную набережную с Выборгским шоссе, попутно врезавшись в Удельный парк.

«Инфраструктуру района нужно улучшать, но не такой ценой, – выступил на слушаниях один из активистов. – Магистраль фактически дублирует северный участок Западного скоростного диаметра».

Горожане предложили ограничить строительство только южным участком – от Арсенальной набережной до Кушелевской дороги. Это сэкономит средства бюджета – пока что строительство оценивается в 61 млрд, то есть 1,5 стадиона. А также – позволит быстро добираться до центра жителям Калининского района. «По проекту первая развязка по направлению от набережной на север находится около Удельного парка. Это означает, что на данном отрезке жители не смогут использовать скоростную магистраль, так как не смогут на нее заехать», – доказывал Модест Соколов.

Активисты выкладывали аргументы один за другим. Магистраль кочует по планам города с 1930-х годов. Но тогда еще не было мысли ни о КАД, ни о ЗСД, ни о нынешней транспортной ситуации вовсе, добавил Модест Соколов.

Чиновники тоже сменили стратегию. «Спасибо. Спасибо большое, – наперебой благодарили выступающих работники районной администрации и КГА. – Ваше предложение будет обсуждено на комиссии по внесению изменений в Генплан».

«Срок реализации этого проекта – 2048 год», – заверил начальник отдела Генплана Александр Мюльберг.

Под критику горожан попало и будущее строительство многоуровневой развязки на Светлановской площади. Работы запланировали на 2023-2028-й годы. Их стоимость – 4,5 млрд в нынешних ценах. «Развязка разрушит ансамбль Светлановской площади и ухудшит условия для общественного транспорта и пешеходов», – выступил Модест Соколов. «Еще развязки на Светлановской площади не хватает», – перешептывались в зале.

В это время в администрации Приморского района такие же слушания едва не переросли в митинг. Для мероприятия в ней выделили «красный зал» на 200 мест, но пришли лишь 20 участников – две пенсионерки, лидер движения в защиту южной Лахты «Белый замок» Игорь Жак и несколько неравнодушных приморцев.

Непосредственно  в Приморском районе под обновленный  Генплан «выписан»  единственный проект – пробивка  Шуваловского проспекта до ЗСД, рассказал Юрий Бакей, глава НИПЦ Генплана.

«А с Приморского шоссе на ЗСД  когда-то будет съезд?» – был задан вопрос и тут же автору был дан отрицательный ответ.  Бакей объяснил, что загруженное Приморское шоссе, которое «уже на грани», в перспективе разгрузит только  новая транспортная развязка Шуваловский проспект - ЗСД.

Пенсионерка Ирина  Окунева спросила, как же так получилось, что почти 10 лет назад ее земельный участок был вынесен за пределы жилой зоны. «Моя земля отсутствует в Генплане, что делать?» – спросила петербурженка и была послана в Смольный. «Пишите Албину [вице-губернатор Петербурга], пишите жалобу в комиссию администрации района», – дружно посоветовали Окуневой  Юрий Бакей и заместитель главы Приморского района Герман Згибай.

Этот момент в заунывных слушаниях Приморского района стал переломным. «А районный архитектор не может просто помочь  беспомощной женщине, проконсультировать? Зачем тогда чиновники нужны?» – спросил из зала  один из участников публичной встречи.

Критиковать  районных и городских чиновников взялась и жительница дома на Школьной улице. Заодно рассказала о своей проблеме: под ее окнами – сплошные  дороги, в перспективе открытие магистрали на улице Мебельной и путепровод в створе улицы Туристской. «Сама вызывала специалистов  Ростехнадзора, делали замеры – уровень  шума превышает  норму.  С запуском новых дорог жить станет невыносимо», – поделилась жительница. «Путепровод в створе улицы Туристской будет построен. Это часть транспортного каркаса Санкт-Петербурга», – кратко ответил Бакей.  «От всего, что делают власти,  людям становится только хуже», – парировала горожанка.

Активный защитник южной части Лахты, лидер общественного движения «Белый замок» Игорь Жак напомнил, что жители района последние пять лет борются с районными властями  за право создать парк  в зоне яхтенного порта «Геркулес» и исторической усадьбы Стенбок-Фермора. «В южной Лахте что-то строят. Кто – непонятно, даже вывески нет. Деревья рубят втихаря. Мы приходим в администрацию  – выясняется, что никто не выдавал порубочные билеты. Верните нам зону на территории Лахты», – потребовал у чиновников Игорь Жак и добавил, что властям пора выполнять не только запросы "Газпрома", но и подумать о простых горожанах.

«Сегодняшние слушания – это для района самое важное мероприятие месяца, – взял слово еще один участник обсуждений, который вышел к микрофону и оглядел пустой зал. – После таких мероприятий государственные парки и собственность на законных основаниях уходят в частные руки. Мы все сегодня выступаем не по теме, так как информирование населения на самом низком уровне.  Ни меня, ни вас никто не услышит. Что такое подобные слушания – это горожан поставили перед фактом. Вас проинформировали, а теперь  умойтесь и идите домой. Предлагаю переименовать подобные мероприятия  в «Отбор общественной собственности в частные руки через общественные слушания».

«У нас тут не митинг», – одернул выступающего заместитель главы Приморского района Герман Згибай.  И тут же сообщил, что сегодняшние общественные  слушания закончены и «признаны состоявшимися». С десяток активистов сопроводили его слова тихим гулом  и смехом.

До 3 марта жители районов смогут подать предложения и возражения к городскому Генплану. Пожелания горожан, оформленные в письменном виде, чиновники начнут принимать с 28 февраля. 

Катерина Кураева, Антонина Асанова, «Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (9)
Люсьен
28 февраля 2017 г. 12:48
Гриб: дом, что Муринском (недалеко от ЗАГСа), где отделение милиции было, потом служба занятости.. жильцов практически всех давно уже расселили. оставались особо скандальные (сюжет по ящику был), всех арендаторов повыгоняли, первый этаж весь заколочен, явно под снос готовят, но найти кто и что не могу, вот этот дом и его судьба меня действительно больше волнует. чем отель на месте кинотеатра.
Гриб
28 февраля 2017 г. 12:38
Люсьен: У меня была листовка, и тоже воду налили.Странные ребята.Хотя, с другой стороны смысл есть в таком посыле, т.к. если написать просто три адреса по которым возможна уплотнительная застройка, то мало кто прореагирует по старой причине :"Моя хата с краю". У нас там три очага напряженности вырисовываются давно и все связаны с распордавшим государственное имущество бывшим директором Светланы — Хижа. Эта сволочь продали все светлановские детские садики под застройку. Уже собираются строить на месте садика на орбели за банком ВТБ24. 21-этажная пердула на месте 3-х этажного здания желтого цвета на Серебке, рядом с уже построенным офисным зданиям. Давным давно идут слухи о стройке на месте садика у закса (это уже вас касается) и старый очаг -территория бывшего комбината Контакт. Так что, у нас там хватает куда более важных точек чем апарт-отель
Danik
28 февраля 2017 г. 12:29
Это были чиновники Санкт-Петербурга или руководители строительного бизднеса? Почему только застройки и дороги? Где метро, общественный транспорт, парки, зоны отдыха горожан, велодорожки, ....? Где все это? Власть — содержанка и обслуга бизднеса. Вот и все. Профанация, а не Ген план. При коммуняках эти люди валили бы лес в тайге и шили бы варежки.
Люсьен
28 февраля 2017 г. 12:28
Гриб: у Вас не вешали эти активисты свои призывы? у нас весь дом обклеяли, при чем мы ни фига не поняли о чем вообще речь, вот те же фразы размытые "застройка района пл. Мужества, размыв, подземный паркинг, айда на слушания, всех порвем и остановим" короче в кучу "кони, люди", а вот конкретики — 0. В общем переварили мы информацию и как раз муж предположил, что весь сыр-бор из-за отеля на месте кинотеатра или может вдруг решили промзону застроить по Кушелевке . Оказалось таки отель.
deniszakharov
28 февраля 2017 г. 12:07
Знаете почему чиновники, олигархи и пр., нажившие богатство в РФ "честным трудом" вывозят потом свои семьи и капиталы во всякие швейцарские кантоны или французские коммуны, покупая там недвижимость ? Потому, что там власть от народа и для народа, там не имитация демократии и учёта интересов населения, а реально действующие механизмы при которых власть для народа, а не для себя же. Почему РФ называют обидным словом рашка? Почему элиту — илиткой, чиновников — чинушками и пр.? Потому, что это как-бы показывает игрушечность всего в государстве, ненастоящесть, имитацию, подделку. Везде так — суд вроде как есть, на бумаге независим, а по факту мы видим неправосудность его решений. Государство вроде как светское по конституции, а по факту НКО РПЦ имеет очевидные преференции на уровне государства, выборы даже есть, но кандидатов нет — одни и те же не проходные мурзилки все время по ТВ, цензура запрещена, но спектакли запрещают, равенство перед законом всех — но одним можно оскорблять людей и разжигать ненависть и экстремизм безнаказанно, а другим просто за перепост фото этой информации — тюрьма, а чувства одной категории людей — первого сорта т.н. "верующие", защищены более полно, чем людей второго сорта т.н. "не верующие" — дискриминация в полный рост.
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