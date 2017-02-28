На «Электросиле» мужчина попал в реанимацию, неудачно прыгнув с установки

На территории завода «Электросила» в Московском районе Петербурга мужчина получил травму и попал в реанимацию.

Как стало известно «Фонтанке», 46-летний мужчина неудачно спрыгнул с силовой установки и серьезно поранил ногу. Рабочего госпитализировали. Он потерял много крови и сейчас находится в тяжелом состоянии.

По факту инцидента проводится проверка.

Как позднее уточнила пресс-служба ПАО "Силовые машины", 27 февраля 2017 года из-за нарушения техники безопасности поведения на производственном объекте работник подрядной компании ООО «Промсервис» получил травму. После оказания первой помощи сотрудниками завода пострадавший был госпитализирован, состояние пострадавшего стабильное. "В настоящее время создана комиссия с привлечением представителей подрядной организации для расследования причин", – добавили представители "Силовых машин".