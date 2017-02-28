В Петербурге взяли серийных налётчиков на банки

Трое злоумышленников разрабатывали планы и готовились обчистить банк во Фрунзенском районе Петербурга, но полицейские предотвратили разбойное нападение. Выяснилось, что налётчики неоднократно удостаивали финансовые организации визитами и никогда не уходили с пустыми руками.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу, участников организованной преступной группы задержали 25 февраля. Мужчины 29, 32 и 33 лет готовились к визиту в офис финансовой организации, расположенной на проспекте Славы. При себе у троицы был травматический пистолет. Как стало известно «Фонтанке», позже в квартирах задержанных нашли 12 мобильных телефонов и «униформу» для налетов.

По данным «Фонтанки», задержанные – уроженцы Кабардино-Балкарии. По предварительной информации, они питают особую любовь к Росгосстрах Банку. Так, в июле прошлого года злоумышленники вынесли из офиса на Седова 400 тысяч рублей, в августе из офиса на Дунайском — 330 тысяч рублей. В сентябре они снова вернулись на Седова, но нашли только 100 тысяч, а еще 20 тысяч «добрали» из сумки сотрудницы.

Возбуждены уголовные дела о разбоях. Меру пресечения для двоих подозреваемых уже избрали — они арестованы.