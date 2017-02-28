В Сибири под тяжестью снега рухнула крыша школы

Около 100 квадратных метров кровли школы обрушилось в ночь на 28 февраля в селе Богашево Томской области; люди в результате ЧП не пострадали, сообщается на сайте регионального МЧС.

"Информация о том, что в Богашевской общеобразовательной школе произошло частичное обрушение стропильной части кровли, поступила в главное управление МЧС России по Томской области в 03.15. Площадь обрушения составила 100 квадратных метров. Перекрытия в трехэтажном кирпичном здании не повреждены, пострадавших нет", — говорится в сообщении.

В свою очередь, пресс-служба СУ СК России по Томской области сообщила, что ведомство проводит проверку по факту частичного обрушения крыши сельской школы под тяжестью снега.

По информации местных властей, здание школы было построено в 1968 году, в учреждении обучается около полутысячи детей. На период проведения ремонтно-восстановительных работ учебный процесс в школе приостановлен.

Ранее сообщалось, что в Томской области произошло сразу несколько подобных инцидентов. Так, 23 февраля обрушились под тяжестью снега крыши в двух многоквартирных домах — в городах Асине и Томске. По первому ЧП следственные органы возбудили уголовное дело, по второму ведется проверка. Кроме того, в конце января в многоквартирном жилом доме в Томске обрушилось 60 квадратных метров кровли. Как выяснила прокуратура, причиной обрушения стал неубранный управляющей компанией снег.