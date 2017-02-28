Молдавские вина вернутся в Россию

Запрет на импорт молдавских вин в Россию, действующий с сентября 2013 года, в ближайшее время будет снят. Об этом объявила глава Роспотребнадзора Анна Попова по итогам проверки российским специалистами молдавских винодельческих предприятий.

Эксперты Роспотребнадзора, сообщила Попова, проверили 13 молдавских предприятий. Большинство из них, по словам главы Роспотребнадзора, смогут поставлять свою продукцию на российский рынок.

«Из Молдавии вернулись специалисты Роспотребнадзора. Преимущественное количество предприятий из 13 обследованных смогут поставлять свою продукцию на российский рынок после проведения лабораторных исследований и окончательной оценки представленной документации», — заявила Попов

Запрет на ввоз молдавских вин в Россию был введен на фоне заключения Молдавией соглашения об ассоциации с ЕС.

Роспотребнадзор объяснил введение запрета неудовлетворительным качеством молдавской винодельческой продукции. Запрет не распространяется на вина из Приднестровья и Гагаузии.