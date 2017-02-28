В Петербурге салон сотовой связи обнёс грабитель-горилла

Замаскированный под обезьяну грабитель навестил салон сотовой связи в Адмиралтейском районе Петербурга.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти, в половине шестого вечера 27 февраля в магазин, расположенный в доме №122 по набережной Обводного канала, вбежал странный посетитель. Лицо визитера скрывала маска гориллы. Злоумышленнику приглянулись два смартфона «Самсунг», с которыми он стремительно ретировался.

По факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.