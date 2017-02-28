Улицу в Вашингтоне предложили назвать именем Немцова

Американский сенатор Марко Рубио представил законопроект о переименовании улицы напротив посольства России в Вашингтоне в честь российского политика Бориса Немцова. Об этом говорится в заявлении на сайте сенатора.

«Два года назад Борис Немцов был убит на мосту в Москве в поле зрения Кремля, и никто не был привлечен к ответственности», — говорится в заявлении сенатора.

Рубио предложил назвать улицу в столице США «Борис Немцов Плаза» в честь убитого политика «и всех россиян, борющихся за свои демократические права». По его мнению, улица Немцова будет напоминать о том, что «голоса диссидентов продолжают звучать, и защитники свободы не будут молчать».

Сенатор также пообещал, что «будет продолжать работать над тем, чтобы лица, ответственные за убийство [Бориса Немцова], были привлечены к ответу».

Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту в центре Москвы вечером 27 февраля 2015 года. Сейчас под стражей по обвинениям в причастности к покушению находятся пять уроженцев Чечни: Заур Дадаев, братья Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Еще один предполагаемый исполнитель, Беслан Шаванов, подорвался на гранате при попытке задержания.

Одним из заказчиков убийства, по версии следствия, является бывший офицер батальона «Север» внутренних войск МВД Руслан Мухудинов. Следствие считает, что он и «другие неустановленные лица» в конце сентября 2014 года предложили исполнителям 15 млн руб. за убийство политика. В настоящее время Мухудинов находится в розыске.