Аншлаг в Александринке: «Царь Эдип» поможет фонду «Острова»

Опера-оратория Игоря Стравинского «Царь Эдип» прошла на сцене Александринки при полном аншлаге. Это был пока единственный раз, когда петербуржцы смогли увидеть кукольную мистерию. Все средства, собранные от продажи билетов направлены в благотворительный фонд «Острова» - на развитие программ поддержки людей с муковисцидозом (одним из самых распространенных генетических заболеваний).

Опера-оратория Игоря Стравинского «Царь Эдип» была показана публике 27 февраля на сцене Александринского театра единственный раз. Дирижировал Мариус Стравинский – дальний родственник Игоря Стравинского, один из самых талантливых современных дирижеров Великобритании.

Режиссером-постановщиком оперы-оратории в Александринке стал Виктор Высоцкий, арт-директор фестиваля «Опера всем». По его задумке основное действие переносится на бессловесных персонажей-кукол (кукольно-пластическое действие – Андрей Князьков, з.а. России, создатель и художественный руководитель театра Hand Made). Это позволяет сделать еще один шаг в отстранении от личностного начала, чтобы тема неотвратимости судьбы звучала ярче.

Либретто к опере-оратории «Царь Эдип» написал Жан Кокто, текст был специально переведен на латынь. «Латинский язык для текста, казавшийся многим странным, я избрал потому, что меня занимала мысль написать музыку на текст, составленный на мертвом языке, так как этот язык застрахован от всякой вульгаризации, – говорил Стравинский, давая интервью берлинским журналистам в 1928 году. – Универсальный латинский язык как нельзя больше подходит к возвышенному содержанию «Эдипа».

Все средства от проданных билетов будут направлены на помощь в развитии программ поддержки людей с муковисцидозом (одним из самых распространенных генетических заболеваний, поражающем легкие и пищеварительную систему) благотворительного фонда «Острова». Это единственный в стране фонд, оказывающий не адресную, а системную помощь – в обучении врачей, поддержке научных исследований, помощи пациентским организациям в России, издании и бесплатном распространении общедоступной литературы и информационных буклетов о жизни с муковисцидозом, о диагностике и лечении, питании, психологических проблемах.

С помощью фонда в России открыт 21 кабинет кинезитерапии – специального направления лечебной физкультуры, которое способствует выведению мокроты из легких пациентов, кинезитерапия – наиболее действенный способ профилактики обострений при муковисцидозе. Фонд оказал помощь 30 пациентам, нуждающимся в пересадке легких.

«Я с радостью согласился поддержать этот проект, потому что уверен: на вырученные от концерта средства мы сможем хотя бы немного улучшить жизнь подопечных фонда», – сказал Мариус Стравинский.

В фонде «Острова» говорят, что в античной трагедии Софокла рок преследует героя, неотвратимость судьбы, от которой не уйти. Также и от генетического заболевания невозможно избавиться, и сами пациенты, и их близкие, которых постигла эта напасть, не виноваты в ней, но они при нашей поддержке бросают вызов силам судьбы и достойно ведут борьбу с драматическими обстоятельствами.

Не случайно опера была исполнена именно 27 февраля – накануне Международного дня редких заболеваний, который отмечается в последний день февраля. Муковисцидоз – самое распространенное из генетических заболеваний, каждый двадцать пятый европеец-носитель этого гена. В развитых странах люди с муковисцидозом живут в среднем до 50 лет, в России многие не доживают и до 25.

Подробнее о фонде «Острова» и о том, как можно помочь людям с муковисцидозом, можно узнать на сайте благотворительной организации – http://ostrovaru.com/.

Галина Артеменко, «Фонтанка.ру»

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