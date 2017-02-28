На Просвещения воры проломили пол в ювелирный, но ничего не взяли

В ювелирный магазин в Выборгском районе Петербурга попытались забраться воры. Брать ничего не стали, но после себя оставили дыру в полу.

Как стало известно «Фонтанке», около семи утра 27 февраля в помещении «Адамас-ювелирторг» на проспекте Просвещения, 32/1, сработал сигнал тревоги. Группа задержания охранного предприятия прибыла в течение нескольких минут, но на месте никого не застала. Кроме того, двери в магазин были по-прежнему заперты. Осмотр показал, что охотники за драгоценностями проникли в магазин не через парадный вход — они пробрались из подвала, проломив пол в сейфовое хранилище.

В самом торговом зале установлены камеры видеонаблюдения, но в хранилище (где побывали непрошенные гости) их не было, поэтому пока не известно, сколько человек пытались пробраться в помещение и как именно они повредили пол. Впрочем, сбежали злоумышленники, так ничего и не похитив.

Проводится проверка.