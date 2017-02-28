На Дворцовой внедорожник влетел в патрульную машину и перевернулся

Автомобиль полиции получил удар от вылетевшего на встречку внедорожника в центре Петербурга поздно вечером 27 февраля. В ДТП пострадал сотрудник патрульно-постовой службы.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти, в аварию на Дворцовой набережной попал автомобиль Land Rover, которым управлял 22-летний водитель. В 23.45 у Троицкого моста внедорожник наехал на бордюр, после чего его вынесло на встречную полосу. Там машина столкнулась с полицейским Ford Transit и перевернулась. По словам очевидцев, виной ДТП стало лопнувшее у Land Rover колесо.

Сотрудник полиции, находившийся в ведомственном авто, получил травмы средней степени тяжести и был доставлен в больницу. От госпитализации, впрочем, он отказался. Водитель внедорожника и его пассажиры не пострадали.

По факту аварии проводится проверка.