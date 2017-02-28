В Купчино школьник сорвался с крыши дома во время занятий паркуром

Школьник разбился во время занятий паркуром во Фрунзенском районе Петербурга. Сейчас он находится в реанимации.

Как стало известно «Фонтанке», шестиклассник развлекался с друзьями на крыше дома №20/1 по улице Белы Куна 27 февраля. По предварительной информации, около половины четвертого дня, выполняя очередной акробатический трюк, подросток сорвался с высоты девятого этажа.

С ушибом головного мозга, переломом основания черепа, повреждениями внутренних органов и множественными переломами мальчика в крайне тяжелом состоянии увезли в больницу имени Раухфуса.

По предварительной информации, парень находится в реанимации в коме.

Проверку инцидента проводит Следственный комитет.