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28.02.2017 08:05

"Газпром" будет продавать газ Европе за 180-190 долларов

Экспортная цена на газ в ЕС в 2017 году может составить 180-190 долларов за тысячу кубометров, сообщил заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев.

"Диапазон цен (экспортных цен на газ в Европе — ред.) в 2017 году будет составлять 180-190 долларов за тысячу кубометров", — сказал Медведев, выступая на Дне инвестора "Газпрома" в Сингапуре.

В прошлом году цена экспорта газа "Газпрома" в Евросоюз составляла в среднем 167 долларов за тысячу кубометров, подчеркнул Медведев.

В 2016 году "Газпром" увеличил объем поставок природного ресурса в дальнее зарубежье на 12,5% — более чем до 179,3 миллиарда кубометров, тем самым побив исторический максимум.

 

 

Источник: РИА Новости


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С 1 февраля 2017 года информация, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах и размещаемая на специализированных сайтах агентств, аккредитованных Банком России, должна быть подписана квалифицированной электронной подписью.
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