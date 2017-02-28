Еще
02:07 28.02.2017
Пришлите свою новость!
01:35
Татьяна Толстая расскажет петербуржцам о своём детстве
01:15
«ЯтХа» покажет «каргыраа»
00:47
Продолжительность просматриваемых в YouTube за день роликов превысила 1 млрд часов в день
00:36
Энергомост с Японией обойдется России в два миллиарда долларов
00:28
На трассе "Петербург - Псков" столкнулись фура и лесовоз
00:19
Авиабаза ВКС России в Подмосковье переформирована в авиационную дивизию особого назначения
00:09
Dow Industrial вырос до исторического максимума
00:03
ЦСКА выбил «Йокерит» из розыгрыша Кубка Гагарина
27/02
НОК США боится, что из-за действий USADA Лос-Анджелес не получит ОИ-2024
27/02
В Белом доме не видят причин для создания должности спецпрокурора по России
27/02
Кличко: Мост в Киеве обрушился, потому что устал от времени
27/02
Ковальчук: В конце апреля поймем, правильно ли не вышли на "Йокерит"
27/02
СБУ допросила Савченко
27/02
СМИ: "Зенит" интересуется исландцем
27/02
Суд отказался приостановить рассмотрение дела об иммиграционных указах Трампа
27/02
В полицию Всеволожска пришли мигранты, закопавшие соотечественника
27/02
Трамп рассказал о звонках в Россию
27/02
Бьорндалена ограбили по дороге на этап Кубка мира по биатлону
27/02
Глава Палаты представителей США считает недостаточным военный бюджет в $603 млрд
27/02
«Гормост» объяснил уборку цветов с мемориала Немцову
27/02
СКА вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина
27/02
Караченцова госпитализировали после ДТП в Подмосковье
27/02
Клинтон раскритиковала Трампа
27/02
ЖСК «Славбург-51» заплатит 72 млн рублей долга генподрядчику
27/02
“Доверенное лицо Жилкома” отпустили из Следственного комитета с 15 миллионами
27/02
ЛГБТ-активиста доставили в полицию за акцию “спецназ Макарова” 23 февраля
27/02
Скончался водитель грузовика, снесенного товарным поездом на переезде в Турышкино
27/02
Проект плана полного уничтожения ИГ поступил в администрацию президента США
27/02
Депутат Рады предложил возобновить подачу воды и электричества в Крым
27/02
Саргсян: Членство Армении в ОДКБ совместимо с сотрудничеством с НАТО
27/02
Nokia и Intel будут совместно развивать технологию 5G
27/02
Медведев поручил проработать вопрос увеличения доли регионов в сборе налога на прибыль
27/02
Начальник "Водника": Это был наш протест
27/02
В Сестрорецке демонтировали незаконные шлагбаумы
27/02
Грабители отняли у водителя-курьера 2,7 миллиона на Ленинском
27/02
Трамп хочет увеличить оборонные расходы на $54 млрд
27/02
Biocad инвестирует в развитие в Петербурге 20 млрд рублей
27/02
На карнавале в Рио пострадали 20 человек
27/02
«Фонтанка» за 60 секунд — 27 февраля
27/02
Зампредом комитета по печати Смольного назначен Альберт Садыков
27/02
В Западном порту Хельсинки открылся новый терминал
27/02
Граждане Таджикистана перевели из России за год $1,9 млрд
27/02
В Балтийском доме соберут Анн Карениных всех времен и народов
27/02
Роскомнадзор занес «Яндекс.Новости» в реестр новостных агрегаторов
27/02
В Петербурге заработает первый кинотеатр для слабовидящих и слабослышащих
27/02
В России уменьшился первый взнос по автокредитам
27/02
В Ленобласти товарняк на переезде врезался в грузовик
27/02
В Царском Селе восстановили уничтоженный в войну портал из лазурита
27/02
ВЦИОМ: российское кино стало лучше, но 17 процентов не станут его смотреть
27/02
В Петербурге в третий раз пройдет SpayDay
27/02
В ЗакСе устроили “товарищеский суд” над помощниками депутатов, вышедшими на акцию против передачи Исаакия РПЦ
27/02
Театр «Тень» набирает участников «Кружка барона Мюнхгаузена» в Петербурге
27/02
В центре Петербурга при передаче взятки задержано "доверенное лицо руководства" Жилкома
27/02
ЛНР с весны официально переходит на российский рубль
27/02
Минтранс хочет построить свою велодорожку на границе с Финляндией
27/02
Кудрин: Нужно увеличить расходы на образование
27/02
В Петербурге школьник упал с крыши
27/02
Великобритания хочет ограничить граждан ЕС в праве проживания в стране
27/02
Путин вручил Эмомали Рахмону орден Александра Невского
27/02
Ученики трех классов петербургских школ сидят дома из-за гриппа и ОРВИ
27/02
АИЖК снизило ставки по ипотечным кредитам
27/02
Смольный почистил ряды "социального такси"
27/02
Эксперты СПбГУ не признали свастику на картах Google нацистской
27/02
Минобороны России подтвердило отправку "Адмирала Григоровича" в Сирию
27/02
Суд отправил в колонию топ-менеджеров банка «Траст»
27/02
В Петербурге осудили водителя, угрожавшего другим пистолетом
27/02
Медведев: Экономике России нужно добиваться всего самой
27/02
УФАС предписало Смольному разорвать контракт со «Студией Артемия Лебедева»
27/02
Норвежский лыжник вызвал волну ненависти среди финских болельщиков
27/02
Милонов просит прокурора наказать активистов за антивоенную акцию на Марсовом поле
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
28.02.2017 00:47

Продолжительность просматриваемых в YouTube за день роликов превысила 1 млрд часов в день

Пользователи YouTube просматривают с помощью сервиса более 1 млрд часов видео ежедневно, сообщает WSJ со ссылкой на данные компании. Этот рубеж был преодолен в конце прошлого года – и это в 10 раз больше, чем в 2012 году, когда YouTube начал работать над алгоритмами, которые предоставляют пользователям персонализированные плейлисты.

Каждую минуту на YouTube заливается 400 часов видео, каждый день – 65 лет видео.

«Корпус контента продолжает становиться все богаче и богаче с каждой минутой и обучающиеся машинные алгоритмы выполняют все более хорошую работу по выявлению того контента, который привлекает отдельных пользователей», – отмечает один из директоров компании Нил Моэн. РЕКЛАМА

По данным Nielsen, американцы просматривают по ТВ за день около 1,25 млрд часов. На платформе Facebook просматривается 100 млн часов в день, Netflix – 116 млн часов.

Источник: RNS


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Аладушкин»
27.02.2017 12:50

Необычная Масленица от бренда «Аладушкин» состоялась

Бренд «Аладушкин», принадлежащий «ГК «Дарница» в классе регистрации товарных знаков на хлебо-булочные изделия, 26 февраля 2017 г. подарил петербуржцам 3D-световое шоу «Сказку про Аладушек».
Setl City
22.02.2017 15:13

Квартиры от Setl City покупатели рассматривают в первую очередь

При выборе жилья в Санкт-Петербурге и Ленинградской области покупатели в первую очередь рассматривают квартиры от застройщика Setl City – таковы результаты исследования, проведённого Ярмаркой недвижимости и исследовательской компанией Infowave.
Tele2
21.02.2017 17:52

Tele2 приглашает на зимний сезон фестиваля STEREOLETO

Tele2 стала партнером музыкального фестиваля STEREOLETO: Winter Session, который пройдет в День защитника Отечества. Своим новым абонентам оператор дарит возможность попасть на концерт на особых условиях
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Продолжительность просматриваемых в YouTube за день роликов превысила 1 млрд часов в день
Авиабаза ВКС России в Подмосковье переформирована в авиационную дивизию особого назначения
В Белом доме не видят причин для создания должности спецпрокурора по России
Суд отказался приостановить рассмотрение дела об иммиграционных указах Трампа
Глава Палаты представителей США считает недостаточным военный бюджет в $603 млрд
Проект плана полного уничтожения ИГ поступил в администрацию президента США
Депутат Рады предложил возобновить подачу воды и электричества в Крым
Саргсян: Членство Армении в ОДКБ совместимо с сотрудничеством с НАТО
Трамп хочет увеличить оборонные расходы на $54 млрд
Граждане Таджикистана перевели из России за год $1,9 млрд
Взятка обошла Михальченко
Андрей Заблудовский: Новый стадион - инопланетная субстанция
«Церковная лавка онлайн»
Ихсанов: Информация о смерти Пулковской обсерватории сильно преувеличена
Прилепин: С украинским народом у меня конфликта нет
"Рекон" показал историю - от античности до XX века
Февраль 1917: последние дни империи
Накося выкуси: что продавали ко Дню защитника Отечества
Почему не надо бояться «правого поворота» в Европе
Следующая остановка - Траппист1
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Как пройти на стадион быстрее остальных: Версия для блондинок

FIFA завершила инспекцию стадиона на Крестовском

Министр народного просвещения Николай Боголепов (1846 - 1901).

Убийство министра: Парадоксы одного покушения

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Петербуржцы победили в чемпионате по вейкбордингу

Новогодние украшения перекрыли пешеходам Дворцовый мост

Александр Николаев/Интерпресс

"Рекон" показал историю - от античности до XX века

Новости компаний
«Аладушкин»
27.02.2017 12:50
Необычная Масленица от бренда «Аладушкин» состоялась
Бренд «Аладушкин», принадлежащий «ГК «Дарница» в классе регистрации товарных знаков на хлебо-булочные изделия, 26 февраля 2017 г. подарил петербуржцам 3D-световое шоу «Сказку про Аладушек».
Setl City
22.02.2017 15:13
Квартиры от Setl City покупатели рассматривают в первую очередь
При выборе жилья в Санкт-Петербурге и Ленинградской области покупатели в первую очередь рассматривают квартиры от застройщика Setl City – таковы результаты исследования, проведённого Ярмаркой недвижимости и исследовательской компанией Infowave.
Tele2
21.02.2017 17:52
Tele2 приглашает на зимний сезон фестиваля STEREOLETO
Tele2 стала партнером музыкального фестиваля STEREOLETO: Winter Session, который пройдет в День защитника Отечества. Своим новым абонентам оператор дарит возможность попасть на концерт на особых условиях
uralairlines.com
21.02.2017 10:56
«Уральские авиалинии» ведут набор на самую романтичную профессию
Хорошая новость для всех, кто мечтал о небе, самолетах и девушках: «Уральские авиалинии» с началом весенне-летнего сезона расширяют штат и объявляют набор на должность бортпроводника!
«Петербургская Недвижимость»
18.02.2017 00:02
«Петербургская Недвижимость» приглашает на выставку «Жилищный проект»
«Петербургская Недвижимость» приглашает на крупнейшую выставку «Жилищный проект», которая пройдет 18-19 февраля 2017 года в СКК «Петербургский»
www.uralairlines.com
14.02.2017 08:08
Пассажиры Уральских авиалиний активно сканируют лето в Санкт-Петербурге
Жители нашей страны продолжают узнавать самые выгодные предложения, спрятанные за огромными QR-кодами. Например, москвичи в этом году выбрали Сочи, Симферополь, Ларнаку, Барселону и Тиват.
«Терем-квартет» Автор фото Даниил Рабовский
10.02.2017 18:15
Музыка – лучший подарок ко Дню всех влюбленных
В преддверии Дня всех влюбленных Санкт-Петербургская филармония им. Д. Д. Шостаковича предоставит возможность сделать отличный подарок себе и своим близким. 12 февраля в кассе Филармонии билеты на 13 концертов Большого зала можно приобрести со скидкой 50%.
«Победа»
09.02.2017 18:00
«Победа» позволит оплатить свои капризы
Российский дискаунтер «Победа» меняет правила игры в пользу своих пассажиров. С 9 февраля авиакомпания предоставляет новую услугу — замена маршрута и даты вылета в своем бронировании
КЕЙ
09.02.2017 09:00
КЕЙ рассказал про smart-гаджеты для красоты и здоровья
Несколько лет назад многочисленные устройства, относящиеся к «индустрии красоты», были практически недоступны для обычных пользователей вне специализированных салонов
Фабио Мастранджело
08.02.2017 17:03
В жюри конкурса «Звезда Удачи» вошли эксперты мирового уровня
Масштабный некоммерческий проект группы компаний «ЦДС» – конкурс «Звезда Удачи» – расширил коллегию жюри. В 12-м сезоне в нее вошли более 10 новых экспертов, среди которых профессионалы с мировым именем
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.