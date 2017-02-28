Продолжительность просматриваемых в YouTube за день роликов превысила 1 млрд часов в день

Пользователи YouTube просматривают с помощью сервиса более 1 млрд часов видео ежедневно, сообщает WSJ со ссылкой на данные компании. Этот рубеж был преодолен в конце прошлого года – и это в 10 раз больше, чем в 2012 году, когда YouTube начал работать над алгоритмами, которые предоставляют пользователям персонализированные плейлисты.

Каждую минуту на YouTube заливается 400 часов видео, каждый день – 65 лет видео.

«Корпус контента продолжает становиться все богаче и богаче с каждой минутой и обучающиеся машинные алгоритмы выполняют все более хорошую работу по выявлению того контента, который привлекает отдельных пользователей», – отмечает один из директоров компании Нил Моэн. РЕКЛАМА

По данным Nielsen, американцы просматривают по ТВ за день около 1,25 млрд часов. На платформе Facebook просматривается 100 млн часов в день, Netflix – 116 млн часов.