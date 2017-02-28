Авиабаза ВКС России в Подмосковье переформирована в авиационную дивизию особого назначения

В состав авиационного парка соединения ВКС входят транспортные и пассажирские самолеты и вертолеты Ту-154, Ту-134, Ил-62, Ил-76, Ил-18, Ан-148, А-12, Ан-26, Ми-8 и другая авиационная техника.

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