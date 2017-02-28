Авиабаза ВКС России в Подмосковье переформирована в авиационную дивизию особого назначения
Авиационная база Воздушно-космических сил (ВКС) в Московской области переформирована в авиационную дивизию особого назначения, сообщает Минобороны России.
В состав авиационного парка соединения ВКС входят транспортные и пассажирские самолеты и вертолеты Ту-154, Ту-134, Ил-62, Ил-76, Ил-18, Ан-148, А-12, Ан-26, Ми-8 и другая авиационная техника.
Авиационная дивизия особого назначения ВКС предназначена для перевозки личного состава, техники и грузов в интересах Вооруженных Сил РФ, выполнения задач поисково-спасательного обеспечения, спасательно-эвакуационных работ.