НОК США боится, что из-за действий USADA Лос-Анджелес не получит ОИ-2024

Национальный олимпийский комитет (НОК) США выразил опасения в связи с нападками Американского антидопингового агентства (USADA) в адрес России, которые, с точки зрения организации, могут помешать Лос-Анджелесу получить право на проведение Олимпийских игр 2024 года, сообщает The New York Times.

«Бороться с организацией, которая отвечает за то, кому отдать Олимпийские игры, — это большая ошибка. Этот джентльмен, глава USADA Трэвис Тайгарт, проводит контрпродуктивную работу относительно заявки Лос-Анджелеса на проведение ОИ-2024», — заявил почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) и руководитель Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов.

Отмечается, что Тайгарт собирается выступить в конгрессе США, чтобы рассказать о допинговых скандалах и о способах улучшения мировой спортивной системы.