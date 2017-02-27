В Белом доме не видят причин для создания должности спецпрокурора по России

Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что администрация президента США Дональда Трампа не видит необходимости в создании должности специального прокурора по России. Прямую трансляцию брифинга проводит телеканал Fox News.

Он также отметил, что глава спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса Дэвин Нуньес также не видит смысла в назначении прокурора по расследования якобы имевшего места вмешательства Москвы в президентские выборы в США 2016 года.

«Разведывательное сообщество занимается вопросом вовлеченности России в выборы, также этим занимаются члены сената и палаты представителей конгресса. Сколько еще людей должны сказать, что там ничего нет, чтобы вы поняли, что там на самом деле ничего нет?» — сказал Спайсер.

Ранее президент США Дональд Трамп на фоне слухов о связях его администрации с официальной Москвой заявил, что уже десять лет не звонил в Россию.