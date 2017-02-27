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27.02.2017 23:29

Ковальчук: В конце апреля поймем, правильно ли не вышли на "Йокерит"

Нападающий СКА Илья Ковальчук подчеркнул, что ему все равно, с кем играть во втором раунде плей-офф КХЛ. Армейцы в четырех матчах обыграли "Витязь" в 1/8 финала и теперь ждут соперника по полуфиналу Западной конференции.

– Да, мы не вышли на "Йокерит". Но это уже история, – сказал Ковальчук. – У нас были большие нагрузки в Новогорске. Нас тренеры подводили к плей-офф. И произошла осечка. В конце апреля мы поймем, правильно это было или нет.

То, что нам предстоит восемь дней отдыха, – хорошо. У нас много болячек, синяков. Подлечимся, потренируемся. И будем готовы ко второму раунду на сто процентов. Мы, конечно, смотрим, кто как играет. Но мне все равно, кто нам попадется, "Локомотив" или "Динамо".

Следить за плей-офф особо времени нет. Концентрируемся на своих матчах. Сейчас вот будет время перевести дух, провести время с семьями. Это тоже очень важно.

Источник: Спорт-Экспресс


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