СБУ допросила Савченко

Служба безопасности Украины (СБУ) допросила депутата Рады Надежду Савченко в рамках уголовного дела о терроризме после ее визита в самопровозглашенную Донецкую народную республику (ДНР), где она встретилась с украинскими военнопленными. Об этом сообщил советник председателя СБУ Юрий Тандит, передает «5 канал».

«Сейчас очень много шума вокруг поездки народного депутата Надежды Савченко в сопровождении [переговорщика] Владимира Рубана в Донецк. В рамках уголовного производства по статье «терроризм» опрашивалась в том числе и Надежда Савченко», — сказал Тандит.

По его словам, депутат Рады «делает очень много пиара», а ею «манипулируют со стороны российских спецслужб».