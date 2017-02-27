Суд отказался приостановить рассмотрение дела об иммиграционных указах Трампа

Девятый окружной апелляционный суд отказался удовлетворить просьбу Министерства юстиции США о приостановке рассмотрения апелляции по поводу иммиграционных мер Дональда Трампа, сообщает Reuters.

Суд приостановил действие этих мер ранее в феврале и с того времени судебная процедура продолжалась.

Трамп утверждает, что вскоре последует новый исполнительный указ в отношении иммиграции, и Минюст просил суд дождаться появления этого указа.

Указ Трампа о 90-дневном запрете на въезд в страну граждан Ирака, Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена, а также 120-дневном запрете на прием беженцев (из Сирии — без ограничения срока) был издан 27 января.

3 февраля его действие было приостановлено по всей стране окружным судьей из Сиэтла Джеймсом Робартом.