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27.02.2017 22:47

Трамп рассказал о звонках в Россию

Президент США Дональд Трамп заявил, что уже десять лет «не звонил в Россию». Об этом он сказал в понедельник, 27 февраля, на встрече с бизнесменами, которую транслировал телеканал Fox News.

Журналисты спросили Трампа, поддерживает ли он назначение специального прокурора для расследования влияния России на результаты президентских выборов в США. Глава государства не ответил на вопрос, но, повернувшись к бизнесменам, сказал: «Я не звонил в Россию десять лет».

Официальные представитель Белого дома Шон Спайсер в понедельник заявил, что администрация президента США выступает против назначения спецпрокурора «по России». «Разведывательное сообщество занимается вопросом вовлеченности РФ в выборы, члены сената и палаты представителей конгресса это делают. Сколько еще людей должны сказать, что там нет ничего, чтобы вы поняли, что там нет ничего?» — приводит слова Спайсера РИА Новости.

26 февраля Трамп вновь назвал слухи о якобы имеющихся связях его с Россией «фейковыми новостями, распространяемыми демократами и муссируемыми СМИ». Двумя днями ранее Спайсер заявил, что администрация считает «несуществующей историей» утверждения о связях Трампа с Россией.

В январе, до инаугурации республиканца, сообщалось, что американские спецслужбы ведут расследование в отношении возможных связей членов его команды с Россией. Кроме того отмечалось, что на руках у следователей имеются данные о неких финансовых транзакциях.

Сам Трамп неоднократно отвергал какие-либо политические или деловые связи с Россией.

Источник: Лента.ру


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