Бьорндалена ограбили по дороге на этап Кубка мира по биатлону

У норвежского биатлониста Уле-Эйнара Бьорндалена во время перелетов из Мюнхена в Хельсинки, а оттуда в южнокорейский Пхенчхан пропал ряд личных вещей.

«Были украдены мои новые лыжные очки. То же самое произошло с моим чудесным налобным фонарем, беспроводным динамиком и лазерным аппаратом, который я использую для простых лечебных процедур. Если вы увидите человека, который гуляет в красивых лыжных очках, с хорошим вечерним освещением и, возможно, хорошей музыкой, — это и есть вор.

Моя винтовка сейчас в Хельсинки, а лыжи непонятно где. На таможне в Хельсинки мне сказали, что в чехле от винтовки обнаружена какая-то жидкость. Я сказал, что это ружейное масло, они могут открыть чехол и убедиться в этом. Они так и сделали, но винтовку мне все равно не отправили. Главное, чтобы мне прислали винтовку и лыжи, тогда я буду счастлив», — цитирует Бьорндалена VG.

Седьмой этап Кубка мира пройдет в Пхенчхане 3–5 марта.