Глава Палаты представителей США считает недостаточным военный бюджет в $603 млрд

Выделения в новом бюджете $603 млрд на оборону недостаточно, считает глава Комитета Палаты представителей США по вооруженным силам Мак Торнберри (республиканец). Об этом сообщает Reuters.

«При администрации Обамы наши военные расходы были сокращены на 20%, в то время как мир стал более опасным. Мы не можем за один год ликвидировать весь причиненный ущерб, но мы можем и должны делать больше, чем позволил бы этот уровень финансирования», – полагает Торнберри.

Неясно, почему Торнберри говорил о $603 млрд, указывает Reuters.

Ранее сегодня стало известно, что в ходе формирования бюджета на предстоящий бюджетный год президент США Дональд Трамп предлагает увеличить оборонные расходы на $54 млрд за счет других статей.