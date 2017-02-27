«Гормост» объяснил уборку цветов с мемориала Немцову

Специалисты ГБУ «Гормост» объяснили ликвидацию стихийного мемориала на месте убийства оппозиционного политика Бориса Немцова требованиями безопасности. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщила пресс-служба предприятия, передает «Интерфакс».

«Большой Москворецкий мост — памятник культурного наследия, один из популярных туристических маршрутов столицы. Большое скопление цветов, лампад, фотографий и другой памятной атрибутики затрудняет обеспечение безопасности людей, которые пользуются инженерным сооружением на Москва-реке», — заявили в «Гормосте».

По словам представителя пресс-службы, полностью убирать цветы и лампады с моста не будут, но большого их скопления не допустят.

Борис Немцов был убит в ночь на 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. Политические активисты начали приносить к месту гибели оппозиционера цветы, однако примерно через месяц импровизированный мемориал был разобран. Соратник покойного Илья Яшин тогда назвал уничтожение мемориала провокацией и осквернением памяти умершего.