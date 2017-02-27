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27.02.2017 22:06

СКА вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина

 

Четвертую победу подряд одержал хоккейный клуб СКА в 1/8 финала Кубка Гагарина над «Витязем» в Подольске сегодня, 27 февраля. Благодаря этому петербургская команда вышла в четвертьфинал турнира так ни разу и не проиграв сопернику из Подмосковья.

Встреча завершилась со счетом 7:1 (3:0, 3:0, 1:1) в пользу СКА. Голы у армейцев с Невы забили: Херсли (3 минута), Шипачев (4), Широков (8), Коскиранта (26), Прохоркин (31), Дадонов (39, 60). Также отметим две результативные передачи Дацюка. Автором единственной шайбы «Витязя» стал Макеев на 47-й минуте встречи.

Благодаря этому успеху счет в серии стал 4-0, что означает выход СКА во второй раунд плей-офф (победителем серии становится команда, первой выигравшей четыре матча). Соперник петербургских армейцев пока неизвестен.

Напомним, результаты предыдущих трех матчей СКА против "Витязя":

21 февраля СКА – "Витязь" 3:1  , 23 февраля  СКА – "Витязь" 6:2 , 25 февраля "Витязь" – СКА 2:6.


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