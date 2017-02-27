Клинтон раскритиковала Трампа

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, которая была соперником президента США Дональда Трампа в президентских выборах 2016 года, призвала главу государства заняться проблемой роста преступлений на почве ненависти на территории страны.

«При росте угроз и преступлений на почве ненависти, мы не должны призывать @POTUS (один из твиттер-аккаунтов Трампа. — прим.ред.) действовать. Он должен сам встать на защиту граждан и высказаться», — написала Клинтон в своем твиттере 27 февраля.

Она также раскритиковала миграционную политику американского лидера, заявив, что вместо повышения уровня безопасности в США, она провоцирует страх и негодование среди граждан.