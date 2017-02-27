“Доверенное лицо Жилкома” отпустили из Следственного комитета с 15 миллионами

Следственный комитет Петербурга не стал возбуждать уголовное дело после задержания юриста, получившего миллионы от соседки по столику в ресторане. В ведомстве оказались бессильны понять, кто кому сколько и за что должен.

Напомним, днем 27 февраля в «Якитории» на площади Островского после передачи денег от посетительницы был задержан мужчина, который, по предварительной информации, представлялся доверенным лицом Жилищного комитета Петербурга и предлагал покровительство за 15 млн рублей.

Юриста и женщину доставили в ГСУ СК на набережной Мойки. На поверку охота за взяточником оказалась вмешательством в запутанный спор двух физлиц. Юрист утверждал, что предпринимательница должна ему 15 млн рублей, и предъявил долговые расписки.

СК отпустил обоих и взял паузу. Уголовное дело пока решено не возбуждать.