ЛГБТ-активиста доставили в полицию за акцию “спецназ Макарова” 23 февраля

ЛГБТ-активист Петр Воскресенский доставлен в 78 отдел полиции в Петербурге в связи с участием в акции 23 февраля. Об этом он сообщил 27 февраля “Фонтанке”.

Он уточнил, что сотрудники полиции его забрали из дома, ему предъявлено обвинение в участии в несанкционированной акции “спецназ Макарова”. Этот перфоманс активисты провели у Арки Главного штаба, они инсценировали представление нового вида войск. Напомним, что “спецназом ЛГБТ” ранее спикер ЗакСа Вячеслав Макарова назвал активистов, устроивших акцию в Исаакиевском соборе в поддержку сохранения музея.

Отметим, что другой участник акции сообщил, что к нему также пришли домой сотрудники полиции, однако дверь он не открыл.

“Фонтанка” запросила комментарий ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.