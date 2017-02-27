Проект плана полного уничтожения ИГ поступил в администрацию президента США

Проект плана полного уничтожения террористической группировки ИГ (запрещена в России), созданный при участии Минобороны США и американских спецслужб, представлен администрации президента США. Об этом официальный представитель Пентагона капитан Джефф Дэвис сообщил журналистам, передает Reuters.

Министр обороны США Джим Маттис ознакомит старших должностных лиц Белого дома с этим планом позже сегодня, добавил он.

По словам Дэвиса, этот проект ляжет в основу более масштабного плана уничтожения ИГ не только в Ираке и Сирии, но и во всем мире.

Создание этого плана анонсировал президент США Дональд Трамп на состоявшейся в конце февраля 2017 года Конференции консервативных политических действий (CPAC). «В рамках выполнения моего обещания восстановить безопасность американского народа я поручил военному сообществу разработать план, чтобы полностью стереть ИГ с лица Земли. Работая с нашими союзниками, мы искореним это зло», — заявил Трамп.