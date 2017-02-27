Депутат Рады предложил возобновить подачу воды и электричества в Крым

Депутат Верховной Рады от фракции «Блока Петра Порошенко» Мустафа Найем сообщил, что готовит законопроект с предложением возобновить поставки воды, электричества и товаров в Крым. Об этом он сказал в понедельник, 27 февраля, на пресс-конференции в Киеве, передает портал «Крым.Реалии» (проект украинской службы «Радио Свобода»).

«Есть товары, которые мы должны туда поставлять — это товары первой необходимости, как вода и электроэнергия, по международному гуманитарному праву мы должны это поставлять», — заявил Найем. Он добавил, что проект закона будет готов в первых числах марта.

Торговая блокада Крыма была начата правительством Украины в декабре 2015-го. Согласно постановлению кабмина, на полуостров запрещено ввозить товары и услуги, кроме личных вещей граждан, которые перемещаются в ручной клади или сопровождаемом багаже.

В ноябре 2015-го Крым оказался обесточен после подрыва опор линий электропередачи, поставляющих энергию с Украины. В регионе ввели режим ЧС и перешли на график веерных отключений электроэнергии, позднее на полуостров был проведен энергомост с материковой части России. Ответственность за блэкаут никто на себя не взял, однако подходы к аварийным конструкциям блокировали представители запрещенных на российской территории «Правого сектора» и Меджлиса крымско-татарского народа.

В апреле 2014 года Киев перекрыл шлюзы Северо-Крымского канала, через который вода из Днепра поступала на Крымский полуостров. Канал обеспечивал до 85 процентов потребностей региона в пресной воде.

Крым и Севастополь вошли в состав России в марте 2014 года по итогам состоявшегося референдума. Киев называет эту территорию временно оккупированной и не признает российскую принадлежность полуострова. В Москве же считают вопрос крымского статуса закрытым.