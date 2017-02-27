Nokia 3310: назад дороги нет

Еще
22:59 27.02.2017
Новость часа
22:06
СКА вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина
Пришлите свою новость!
22:53
В полицию Всеволожска пришли мигранты, закопавшие соотечественника
22:47
Трамп рассказал о звонках в Россию
22:33
Бьорндалена ограбили по дороге на этап Кубка мира по биатлону
22:24
Глава Палаты представителей США считает недостаточным военный бюджет в $603 млрд
22:15
«Гормост» объяснил уборку цветов с мемориала Немцову
22:06
СКА вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина
21:57
Караченцова госпитализировали после ДТП в Подмосковье
21:50
Клинтон раскритиковала Трампа
21:40
ЖСК «Славбург-51» заплатит 72 млн рублей долга генподрядчику
21:25
“Доверенное лицо Жилкома” отпустили из Следственного комитета с 15 миллионами
21:20
ЛГБТ-активиста доставили в полицию за акцию “спецназ Макарова” 23 февраля
21:15
Скончался водитель грузовика, снесенного товарным поездом на переезде в Турышкино
21:09
Проект плана полного уничтожения ИГ поступил в администрацию президента США
21:02
Депутат Рады предложил возобновить подачу воды и электричества в Крым
19:38
Саргсян: Членство Армении в ОДКБ совместимо с сотрудничеством с НАТО
19:32
Nokia и Intel будут совместно развивать технологию 5G
19:27
Медведев поручил проработать вопрос увеличения доли регионов в сборе налога на прибыль
19:21
Начальник "Водника": Это был наш протест
19:14
В Сестрорецке демонтировали незаконные шлагбаумы
19:10
Грабители отняли у водителя-курьера 2,7 миллиона на Ленинском
19:05
Трамп хочет увеличить оборонные расходы на $54 млрд
19:00
Biocad инвестирует в развитие в Петербурге 20 млрд рублей
18:56
На карнавале в Рио пострадали 20 человек
18:50
«Фонтанка» за 60 секунд — 27 февраля
18:49
Зампредом комитета по печати Смольного назначен Альберт Садыков
18:44
В Западном порту Хельсинки открылся новый терминал
18:33
Граждане Таджикистана перевели из России за год $1,9 млрд
18:27
В Балтийском доме соберут Анн Карениных всех времен и народов
18:21
Роскомнадзор занес «Яндекс.Новости» в реестр новостных агрегаторов
18:10
В Петербурге заработает первый кинотеатр для слабовидящих и слабослышащих
18:07
В России уменьшился первый взнос по автокредитам
18:04
В Ленобласти товарняк на переезде врезался в грузовик
18:02
В Царском Селе восстановили уничтоженный в войну портал из лазурита
17:54
ВЦИОМ: российское кино стало лучше, но 17 процентов не станут его смотреть
17:50
В Петербурге в третий раз пройдет SpayDay
17:50
В ЗакСе устроили “товарищеский суд” над помощниками депутатов, вышедшими на акцию против передачи Исаакия РПЦ
17:40
Театр «Тень» набирает участников «Кружка барона Мюнхгаузена» в Петербурге
17:36
В центре Петербурга при передаче взятки задержано "доверенное лицо руководства" Жилкома
17:34
ЛНР с весны официально переходит на российский рубль
17:24
Минтранс хочет построить свою велодорожку на границе с Финляндией
17:18
Кудрин: Нужно увеличить расходы на образование
17:14
В Петербурге школьник упал с крыши
17:06
Великобритания хочет ограничить граждан ЕС в праве проживания в стране
16:58
Путин вручил Эмомали Рахмону орден Александра Невского
16:48
Ученики трех классов петербургских школ сидят дома из-за гриппа и ОРВИ
16:41
АИЖК снизило ставки по ипотечным кредитам
16:34
Смольный почистил ряды "социального такси"
16:33
Эксперты СПбГУ не признали свастику на картах Google нацистской
16:29
Минобороны России подтвердило отправку "Адмирала Григоровича" в Сирию
16:19
Суд отправил в колонию топ-менеджеров банка «Траст»
16:12
В Петербурге осудили водителя, угрожавшего другим пистолетом
16:05
Медведев: Экономике России нужно добиваться всего самой
15:58
УФАС предписало Смольному разорвать контракт со «Студией Артемия Лебедева»
15:54
Норвежский лыжник вызвал волну ненависти среди финских болельщиков
15:49
Милонов просит прокурора наказать активистов за антивоенную акцию на Марсовом поле
15:42
Медведев оценил возможности внутренних инвестиций в триллионы рублей
15:36
УФАС запретило муниципалам требовать «тангенс угла диэлектрических потерь» у поставщиков цветов
15:35
Петербуржец получил 12 лет за производство наркотиков
15:31
Сотрудники Росгвардии задержали двоих мужчин, похитивших соседку в Петербурге
15:22
«Трешки» уходят с рынка новостроек
15:21
Медведев поручил расширить программу льготного кредитования малого бизнеса
15:10
Глава ДНР создал штаб по управлению украинскими предприятиями
14:59
Егоров рассудит ЦСКА и "Зенит"
14:50
Премьер-министр РФ: Россия справилась с кризисом
14:46
Полностью соблюдать Великий пост собираются только 2% россиян
14:43
Результат матча "Водник" - "Байкал-Энергия" аннулирован
14:32
Задержан петербуржец, обвиненный в сексуальном насилии над 5-летним пасынком
14:28
"Зенит" начал готовиться к матчу с ЦСКА
14:28
Как пройти на стадион быстрее остальных: Версия для блондинок
14:23
В Петербурге поймали пятерых "зацеперов", в том числе взрослых
Предыдущие новости
Архив материалов
Технологии
Версия для печати
27.02.2017 20:03
20 Комментариев

Nokia 3310: назад дороги нет

Телефон-легенда Nokia 3310 в новом воплощении – дешева и аляповата. Такой вывод сделали эксперты, опрошенные интернет-каналом [Фонтанка.Офис] сразу после того, как им удалось «пощупать» восставшую легенду своими руками.
Nokia 3310: назад дороги нет
скриншот видео с сайта youtube.com

Анонсировалось, что Nokia 3310, сохранив полюбившиеся многим очертания, получит из современных «фишек» цветной экран, разные цвета корпуса и усовершенствованные кнопки. Обещалось, что из «олдскула» должны были остаться рингтоны, игра Snake («Змейка»), а также общая «неубиваемость» трубки. (Проверить свои знания о легендарной мобиле можно в нашем специальном тесте). Но эксперты говорят, что цена в 50 евро, которая по приезду в Россию вырастет еще на треть, лишает самую популярную некогда трубку в стране шансов на выживание в современных реалиях.

Клон – не настоящий?

На что на самом деле стала похожа «новая старая» Nokia 3310, в эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис] рассказал эксперт по гаджетам и аналитик TelecomDaily Илья Шатилин, побывавший на презентации гаджета на выставке Mobile World Congress в Барселоне. «Такое ощущение, что по старой трубке проехался каток, и она стала более плоской и широкой и такая немножко приплюснутая, – неутешительно начал описание обновленной модели 3310 Илья Шатилин. – Она из достаточно дешевого тонкого пластика. В старой модели пластик был минимум 2-3 мм толщиной». По словам эксперта, старый дизайн остался, но отчасти.

«Сейчас перед нами китайский аппарат в китайском дизайне: ярком, зализанном, глянцевом, – не менее критичен ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. -  Все с ностальгией ждали, что это будет Nokia 3310 из «того времени» с тем же сдержанным дизайном. Но ничего этого не получили».

«Оригинальная трубка была интересна простым управлением. У нее, по сути, была одна кнопка. Там нельзя было запутаться. В новой версии – сложное меню с кучей иконок, кучей дополнительных клавиш, – посетовал Илья Шатилин. – Там есть интернет, но он второго поколения, 2G. Там есть даже некое подобие фейсбука. Лучше бы они сделали «звонилку»:  простую, надежную, качественную».

Кидать новую 3310 об стенку, чтобы проверить ее ударопрочность, пока никто не пробовал, так как на выставке, по словам Ильи Шатилина, все телефоны «на цепочках, чтобы не утащили». «Старая трубка, действительно, выживала после падений, хотя я видел многие классические телефоны 3310 со сбитым экраном, – вспоминает Илья Шатилин. – Но новый телефон выполнен совершенно по другим технологиям монтажа. Помимо пластика у него гораздо тоньше и сами платы. Раньше были толстые кондовые платы со спайкой, а сейчас все на клее и тоненькое. Боюсь, что если его уронить на плитку, то он рассыплется на части».

И легендарный батарейный заряд, который «держит» долго, не позволяя телефону быстро разрядиться, также не поможет продать это «давно забытое старое». «На рынке в пределах 2 тысяч рублей есть с десяток кнопочных телефонов, которые работают также долго, – говорит Эльдар Муртазин. – Они уже успешно продаются. Для тех, кто покупает «кнопку», цена является главным фактором. На волне ностальгии многие, конечно, хотели купить такой аппарат в качестве довеска, но после презентации отказались от этой мысли. Смысла в такой его версии они не видят».

«Змейка» же, как отмечают активные гаджетоманы, также давно есть уже и в приложении мессенджеров, много их в App Store и Google Play, так что этим фактором покупателей новый телефон также вряд ли возьмет. Хотя элемент ностальгии все равно нет-нет, да и возникает. «Я в нее тоже играл, кстати, – вспомнил вдруг Илья Шатилин. – У меня даже симки в телефоне не было, так как купить ее было очень дорого. Я ездил в троллейбусе и играл в змейку. Это было году в 2001, я был студентом. У меня была стипендия 80 рублей, и почти столько же тогда стоил месяц абонентской платы. Потом я решил этот телефон продать».

Цена вопроса

С 2000 года, когда Nokia 3310 была запущена в серию в первый раз, было продано 126 миллионов копий этого телефона. Увы, эксперты единодушны: былых рекордов не повторить. Даже из ностальгических порывов. Когда выпуск нового телефона только анонсировался прошлой весной, его розничная цена, по планам, должна была составить 60 евро. На презентации в Барселоне уже звучала цифра в 50 евро. Этот «дисконт», как считают эксперты, все равно не поможет. «Ажиотажа в магазинах не будет, – говорит Илья Шатилин. – Никто не станет это покупать, потому что люди, которые пользуются кнопочными телефонами, покупают самые простые модели, которые стоят 15-20$». Аналитик отмечает, что за 50 евро сегодня можно купить брендированный смартфон у любого сотового оператора. Причем с интернетом 3G и гораздо более современными техническими характеристиками.

«А в России Nokia 3310 будет стоить около 5 тысяч рублей», – напоминает о неизбежных наценках после ввоза в страну Эльдар Муртазин. При этом, по его словам, сила бренда Nokia такова, что многие ждут чуда возрождения, особенно на постсоветстком пространстве. «Однако этого не случится, потому что, задавая вопрос к причастным о перезапуске модели 3310, я слышал ответ: «У нас мало денег на рекламу и PR, зато сегодня про нас все говорят». Но ведь помимо того, что говорят, нужно, чтобы еще покупали», – разводит руками аналитик. По словам Муртазина, дистрибьюторы пока осторожны в оценках, но все понимают, что при цене в 2-3 раза выше аналогов шансов на успех в продажах не много.

По единодушному мнению экспертов, цель реанимирования старого бренда проста и, увы, не особо светла, как ностальгия по нему. «Надо было попиариться на легенде, – уверен Илья Шатилин. – Нет цели ее продавать, на самом деле. Главное было ее выпустить». Частично эту мысль подтверждает то, что производители не раскрывают информацию о том, какую партию 3310 они планируют выпустить и «выдать» на рынок. «Цель – продавать другие смартфоны этой же компании, – полагает Илья Шатилин. – Они представили новые смартфоны на Android, альтернативу бюджетным LG, Samsung, Huawei. «Середнячки» без фишек, для массового рынка».

Кто самый умный

Компания HMD Global, которой сегодня принадлежат права на использование бренда Nokia, была основана совсем недавно, в мае 2016 года, и зарегистрирована в Хельсинки. «Сейчас бренд Nokia принадлежит партнёрству, в котором есть китайские производители, – уточнил Илья Шатилин. – И если раньше телефон делали финны, то теперь это китайцы. То есть финского в телефоне сейчас нет ничего, кроме бренда». Справедливости ради, в анонсе не скрывалось, что производить смартфоны будут не в Финляндии, а в Китае.

Сборкой займётся китайская компания Foxconn. «Сегодняшняя Nokia – это команда мечты, если хотите, – ироничен Муртазин. – Это люди, собранные из разных компаний: HTC, Motorola, Nokia, Microsoft. Они смогли убить эти бренды в мобильном пространстве. И справившись с этой задачей, они попытаются дать старт этому, по сути новому бренду». Возглавляет компанию Арто Нуммела, который раньше работал как в Nokia, так и в Microsoft.

Последователи неизбежны

Собственно, «вторые рождения» гаджетов в попытке поиграть в былую популярность, со временем будут продолжать радовать нас воспоминаниями о «траве зеленее и деревьях выше». «Бренды сами по себе покупают китайцы, которые таковых не имеют, не умеют их построить, – объясняет Муртазин. – И дальше они пытаются их оживить. Год назад Motorola вернулась на российский рынок. Лет 8-9 назад она была лидером. И казалось, что многие вспомнят легендарные «раскладушки» и купят. Событие прошло незамеченным. Люди уже не вспомнили, что была такая марка. Рынок электроники – быстрый рынок, где бывшие лидеры быстро забываются».

И, тем не менее, история будет повторяться. «Есть в принципе собиратели брендов, – говорит Муртазин. – Например, китайская компания TCL Mobile, она приобрела бренд Alcatel, купила популярную некогда корпорацию Palm (наладонники), а также Blackberry. И сейчас, насколько мне известно, к ним обращалась Sony, предлагая выкупить права на их бренд».

Пока же ностальгирующим гаджетоманам попытались, как эскимосам, продать снег. «Есть две ключевые аудитории – глянцевые, лаковые, – попытался найти хоть какую-то целевую аудиторию Муртазин. – Это дети, кому родители пока не хотят покупать смартфоны, но готовы выложить те же 5 тысяч, чтобы ребенок был на связи. Возможно, хипстеры купят эту модель, как вызов. Но все же это не их стилистика». «Нам продали бусы», – подытожил Илья Шатилин.

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру»


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (20)
Гриб
27 февраля 2017 г. 22:55
iayaaz: Так ссылку дайте раз плохо ищем!
Гриб
27 февраля 2017 г. 22:54
virtvid: У меня валяется до сих пор где то старый.Нужен?
iayaaz
27 февраля 2017 г. 22:53
Гриб: я же сказал — плохо ищите... и Сандер в том числе...
Гриб
27 февраля 2017 г. 22:52
iayaaz: Вас сандер уже ответил за меня!
ioann
27 февраля 2017 г. 22:52
Сандер: два года езжу с cat на охоту, не подводил меня
СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Tele2
22.02.2017 10:07

Tele2 объявляет о предпраздничных акциях и скидках на гаджеты

Tele2 объявляет о скидках на смартфоны и аксессуары в фирменных салонах связи, а также запускает акцию «Парный комплект». С 23 февраля по 8 марта петербуржцы смогут приобрести номера телефонов с разницей всего в одну цифру со скидкой на абонентскую плату
КЕЙ
21.02.2017 09:00

КЕЙ рассказал о трендах развития ТВ

Цифровой ритейлер КЕЙ проанализировал ключевые тенденции на рынке телевизоров и рассказал, какие новинки ждать в 2017 году.
Depositphotos
15.02.2017 12:57

Что предлагает банк изображений Depositphotos

Графические материалы являются неотъемлемой составляющей любой рекламной кампании. Современный маркетинг уже трудно представить без коммерческой визуализации
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Объявлен официальный перезапуск Nokia 3310
СМИ: В мире осталось 2,5 трлн баррелей извлекаемых запасов нефти
НАСА нашла три пригодных для жизни планеты
В Голландии открыт заказ на летающие автомобили
Роскомнадзор заблокировал порносайт Brazzers
Петербургский ИТ-стартап получил грант на 2 млн из Фонда Бортника
Петербуржцы стали чаще менять операторов сотовой связи
Минкомсвязь разработает требования к оборудованию для звонков через Wi-Fi
Ученые опровергли популярную гипотезу зарождения жизни на планете
«ВКонтакте» позволит скрыть от посторонних глаз альбом с сохраненными фото
Nokia 3310: назад дороги нет
Компьютеры готовятся к квантовому скачку
"Всем надо брать пример с Путина, а Трампу пора делать генетический паспорт"
2017 год: сквозь очки виртуальной реальности
Касперская рассказала, чего хочет Большой брат
Минный тральщик напоролся на санкции
Петербург уходит в виртуальность
«Мы – биохакеры, и мы взломаем себя»
В булочную с Apple Pay
ГОСТ на Терминатора
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Как пройти на стадион быстрее остальных: Версия для блондинок

FIFA завершила инспекцию стадиона на Крестовском

Министр народного просвещения Николай Боголепов (1846 - 1901).

Убийство министра: Парадоксы одного покушения

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Петербуржцы победили в чемпионате по вейкбордингу

Новогодние украшения перекрыли пешеходам Дворцовый мост

Александр Николаев/Интерпресс

"Рекон" показал историю - от античности до XX века

Новости компаний
Tele2
22.02.2017 10:07
Tele2 объявляет о предпраздничных акциях и скидках на гаджеты
Tele2 объявляет о скидках на смартфоны и аксессуары в фирменных салонах связи, а также запускает акцию «Парный комплект». С 23 февраля по 8 марта петербуржцы смогут приобрести номера телефонов с разницей всего в одну цифру со скидкой на абонентскую плату
КЕЙ
21.02.2017 09:00
КЕЙ рассказал о трендах развития ТВ
Цифровой ритейлер КЕЙ проанализировал ключевые тенденции на рынке телевизоров и рассказал, какие новинки ждать в 2017 году.
Depositphotos
15.02.2017 12:57
Что предлагает банк изображений Depositphotos
Графические материалы являются неотъемлемой составляющей любой рекламной кампании. Современный маркетинг уже трудно представить без коммерческой визуализации
«Эталон»
14.02.2017 10:39
Группа компаний «Эталон» запустила мобильное приложение для Android
14 февраля Группа компаний «Эталон», представленная в Петербурге брендом «ЛенСпецСМУ», в Москве и Московской области – брендом «Эталон-Инвест», запустила мобильное приложение дляAndroid. Удобный, интуитивно понятный интерфейс позволяет без труда выбрать желаемую квартиру в любом объекте Компании.
КЕЙ
14.02.2017 09:00
«Китайские аналоги А-брендов. Стоит ли покупать?» — отвечают эксперты КЕЙ
Такие гиганты мобильного рынка, как Apple или Samsung, давно заработали репутацию премиум- (или А-брендов). В то же время ряд других компаний выпускает смартфоны, претендующие по качеству на уровень А-бренда, но цены на эти устройства значительно ниже.
Tele2
09.02.2017 12:42
Tele2 представила новый 4G-смартфон с большим экраном
Tele2 запустила в продажу новый 4G-смартфон Tele2 Maxi Plus. Аппарат отличается от других моделей оператора увеличенной диагональю экрана, бóльшим объемом памяти и улучшенными характеристиками камер.
КЕЙ
07.02.2017 09:00
Бонусная программа КЕЙ стала удобнее
В 2015 году цифровой ритейлер КЕЙ запустил бонусную программу «+1 к счастью» - гибкую систему лояльности, учитывающую личные интересы покупателей и мотивирующую на повторные покупки.
Tele2
02.02.2017 17:55
Tele2 подключает к сети LTE-450 через мобильных агентов
Tele2 запускает бесплатные выездные консультации мобильных агентов Skylink. Теперь жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области могут вызвать представителя компании в любую точку региона для консультации и подключения к сети скоростного интернета LTE-450.
Tele2
01.02.2017 10:41
Tele2 рассказала о переносе остатков услуг в новой рекламе
Tele2, на днях заявившая о новой стратегии развития, выпустила рекламные ролики в поддержку коммуникационной платформы «Другие правила».
Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2
30.01.2017 15:00
Тele2 начала переносить остатки пакетных тарифов на следующий месяц
Оператор начал переносить неиспользованные SMS, минуты разговоров и гигабайты интернет-трафика на следующий месяц.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.