Nokia 3310: назад дороги нет

Телефон-легенда Nokia 3310 в новом воплощении – дешева и аляповата. Такой вывод сделали эксперты, опрошенные интернет-каналом [Фонтанка.Офис] сразу после того, как им удалось «пощупать» восставшую легенду своими руками.

Анонсировалось, что Nokia 3310, сохранив полюбившиеся многим очертания, получит из современных «фишек» цветной экран, разные цвета корпуса и усовершенствованные кнопки. Обещалось, что из «олдскула» должны были остаться рингтоны, игра Snake («Змейка»), а также общая «неубиваемость» трубки. (Проверить свои знания о легендарной мобиле можно в нашем специальном тесте). Но эксперты говорят, что цена в 50 евро, которая по приезду в Россию вырастет еще на треть, лишает самую популярную некогда трубку в стране шансов на выживание в современных реалиях.

Клон – не настоящий?

На что на самом деле стала похожа «новая старая» Nokia 3310, в эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис] рассказал эксперт по гаджетам и аналитик TelecomDaily Илья Шатилин, побывавший на презентации гаджета на выставке Mobile World Congress в Барселоне. «Такое ощущение, что по старой трубке проехался каток, и она стала более плоской и широкой и такая немножко приплюснутая, – неутешительно начал описание обновленной модели 3310 Илья Шатилин. – Она из достаточно дешевого тонкого пластика. В старой модели пластик был минимум 2-3 мм толщиной». По словам эксперта, старый дизайн остался, но отчасти.

«Сейчас перед нами китайский аппарат в китайском дизайне: ярком, зализанном, глянцевом, – не менее критичен ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. - Все с ностальгией ждали, что это будет Nokia 3310 из «того времени» с тем же сдержанным дизайном. Но ничего этого не получили».

«Оригинальная трубка была интересна простым управлением. У нее, по сути, была одна кнопка. Там нельзя было запутаться. В новой версии – сложное меню с кучей иконок, кучей дополнительных клавиш, – посетовал Илья Шатилин. – Там есть интернет, но он второго поколения, 2G. Там есть даже некое подобие фейсбука. Лучше бы они сделали «звонилку»: простую, надежную, качественную».

Кидать новую 3310 об стенку, чтобы проверить ее ударопрочность, пока никто не пробовал, так как на выставке, по словам Ильи Шатилина, все телефоны «на цепочках, чтобы не утащили». «Старая трубка, действительно, выживала после падений, хотя я видел многие классические телефоны 3310 со сбитым экраном, – вспоминает Илья Шатилин. – Но новый телефон выполнен совершенно по другим технологиям монтажа. Помимо пластика у него гораздо тоньше и сами платы. Раньше были толстые кондовые платы со спайкой, а сейчас все на клее и тоненькое. Боюсь, что если его уронить на плитку, то он рассыплется на части».

И легендарный батарейный заряд, который «держит» долго, не позволяя телефону быстро разрядиться, также не поможет продать это «давно забытое старое». «На рынке в пределах 2 тысяч рублей есть с десяток кнопочных телефонов, которые работают также долго, – говорит Эльдар Муртазин. – Они уже успешно продаются. Для тех, кто покупает «кнопку», цена является главным фактором. На волне ностальгии многие, конечно, хотели купить такой аппарат в качестве довеска, но после презентации отказались от этой мысли. Смысла в такой его версии они не видят».

«Змейка» же, как отмечают активные гаджетоманы, также давно есть уже и в приложении мессенджеров, много их в App Store и Google Play, так что этим фактором покупателей новый телефон также вряд ли возьмет. Хотя элемент ностальгии все равно нет-нет, да и возникает. «Я в нее тоже играл, кстати, – вспомнил вдруг Илья Шатилин. – У меня даже симки в телефоне не было, так как купить ее было очень дорого. Я ездил в троллейбусе и играл в змейку. Это было году в 2001, я был студентом. У меня была стипендия 80 рублей, и почти столько же тогда стоил месяц абонентской платы. Потом я решил этот телефон продать».

Цена вопроса

С 2000 года, когда Nokia 3310 была запущена в серию в первый раз, было продано 126 миллионов копий этого телефона. Увы, эксперты единодушны: былых рекордов не повторить. Даже из ностальгических порывов. Когда выпуск нового телефона только анонсировался прошлой весной, его розничная цена, по планам, должна была составить 60 евро. На презентации в Барселоне уже звучала цифра в 50 евро. Этот «дисконт», как считают эксперты, все равно не поможет. «Ажиотажа в магазинах не будет, – говорит Илья Шатилин. – Никто не станет это покупать, потому что люди, которые пользуются кнопочными телефонами, покупают самые простые модели, которые стоят 15-20$». Аналитик отмечает, что за 50 евро сегодня можно купить брендированный смартфон у любого сотового оператора. Причем с интернетом 3G и гораздо более современными техническими характеристиками.

«А в России Nokia 3310 будет стоить около 5 тысяч рублей», – напоминает о неизбежных наценках после ввоза в страну Эльдар Муртазин. При этом, по его словам, сила бренда Nokia такова, что многие ждут чуда возрождения, особенно на постсоветстком пространстве. «Однако этого не случится, потому что, задавая вопрос к причастным о перезапуске модели 3310, я слышал ответ: «У нас мало денег на рекламу и PR, зато сегодня про нас все говорят». Но ведь помимо того, что говорят, нужно, чтобы еще покупали», – разводит руками аналитик. По словам Муртазина, дистрибьюторы пока осторожны в оценках, но все понимают, что при цене в 2-3 раза выше аналогов шансов на успех в продажах не много.

По единодушному мнению экспертов, цель реанимирования старого бренда проста и, увы, не особо светла, как ностальгия по нему. «Надо было попиариться на легенде, – уверен Илья Шатилин. – Нет цели ее продавать, на самом деле. Главное было ее выпустить». Частично эту мысль подтверждает то, что производители не раскрывают информацию о том, какую партию 3310 они планируют выпустить и «выдать» на рынок. «Цель – продавать другие смартфоны этой же компании, – полагает Илья Шатилин. – Они представили новые смартфоны на Android, альтернативу бюджетным LG, Samsung, Huawei. «Середнячки» без фишек, для массового рынка».

Кто самый умный

Компания HMD Global, которой сегодня принадлежат права на использование бренда Nokia, была основана совсем недавно, в мае 2016 года, и зарегистрирована в Хельсинки. «Сейчас бренд Nokia принадлежит партнёрству, в котором есть китайские производители, – уточнил Илья Шатилин. – И если раньше телефон делали финны, то теперь это китайцы. То есть финского в телефоне сейчас нет ничего, кроме бренда». Справедливости ради, в анонсе не скрывалось, что производить смартфоны будут не в Финляндии, а в Китае.

Сборкой займётся китайская компания Foxconn. «Сегодняшняя Nokia – это команда мечты, если хотите, – ироничен Муртазин. – Это люди, собранные из разных компаний: HTC, Motorola, Nokia, Microsoft. Они смогли убить эти бренды в мобильном пространстве. И справившись с этой задачей, они попытаются дать старт этому, по сути новому бренду». Возглавляет компанию Арто Нуммела, который раньше работал как в Nokia, так и в Microsoft.

Последователи неизбежны

Собственно, «вторые рождения» гаджетов в попытке поиграть в былую популярность, со временем будут продолжать радовать нас воспоминаниями о «траве зеленее и деревьях выше». «Бренды сами по себе покупают китайцы, которые таковых не имеют, не умеют их построить, – объясняет Муртазин. – И дальше они пытаются их оживить. Год назад Motorola вернулась на российский рынок. Лет 8-9 назад она была лидером. И казалось, что многие вспомнят легендарные «раскладушки» и купят. Событие прошло незамеченным. Люди уже не вспомнили, что была такая марка. Рынок электроники – быстрый рынок, где бывшие лидеры быстро забываются».

И, тем не менее, история будет повторяться. «Есть в принципе собиратели брендов, – говорит Муртазин. – Например, китайская компания TCL Mobile, она приобрела бренд Alcatel, купила популярную некогда корпорацию Palm (наладонники), а также Blackberry. И сейчас, насколько мне известно, к ним обращалась Sony, предлагая выкупить права на их бренд».

Пока же ностальгирующим гаджетоманам попытались, как эскимосам, продать снег. «Есть две ключевые аудитории – глянцевые, лаковые, – попытался найти хоть какую-то целевую аудиторию Муртазин. – Это дети, кому родители пока не хотят покупать смартфоны, но готовы выложить те же 5 тысяч, чтобы ребенок был на связи. Возможно, хипстеры купят эту модель, как вызов. Но все же это не их стилистика». «Нам продали бусы», – подытожил Илья Шатилин.

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру»