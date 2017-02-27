Членство Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) совместимо с сотрудничеством с НАТО, заявил в понедельник президент республики Серж Саргсян.

"Членство Армении в ОДКБ совместимо с сотрудничеством с НАТО. В нашем регионе есть много акторов и мы пытаемся в любом случае найти возможности сотрудничества для нашей безопасности", — сказал Саргсян по итогам прошедших в Брюсселе переговоров с главой НАТО Йенсом Столтенбергом.

Он отметил, что Армения за 25 лет сотрудничества с НАТО никогда не извлекала выгод от противоречий акторов. "Это разрушительная политика, и в регионе мы убедились в правоте моих слов. Разные интересы у ОДКБ и НАТО, но наша практика показывает, что возможно найти пути сотрудничества в разных форматах", — сказал Саргсян.

Организация Договора о коллективной безопасности была создана на основе Договора о коллективной безопасности, подписанного 15 мая 1992 года странами – членами СНГ. Участниками ОДКБ являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Узбекистан объявил в конце июня 2012 года, что приостанавливает свое участие в деятельности организации.

Сотрудничество между Арменией и НАТО в настоящее время строится в соответствии с Планом индивидуального партнерства (Individual Partnership Action Plan — IPAP) Армения – НАТО, который был подписан в декабре 2005 года.

Участие Армении в IPAP предполагает проведение периодических консультаций с НАТО по региональной безопасности, разработку самой стратегии этой безопасности, разработку военной доктрины Армении, усовершенствование процесса оборонного и бюджетного планирования и другие вопросы. Армения также участвует в миротворческих миссиях Альянса в Косово и в Афганистане.