Медведев поручил проработать вопрос увеличения доли регионов в сборе налога на прибыль

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос увеличения доли получаемого регионами налога на прибыль, рассказал журналистам глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин 27 февраля по итогам совещания премьер-министра с представителями бизнеса в Сочи.

«Вопрос ставился, что некоторые налоги, в частности может быть какой-то размен делать между налогом на имущество, земельным налогом и НДС. В некотором смысле продолжение дискуссии о том, какие структурные изменения сделать, чтобы у регионов не было желания за счет увеличения налоговой нагрузки, налога на имущество, земельного налога пополнять бюджет, дать другой источник при том, что налоги те же на имущество, земельный налог могли бы использоваться для стимулирования инвестиционной деятельности, в принципе такой вопрос ставился, премьер дал поручение подумать над этим вариантом», — сказал Шохин.

В частности, поручено проработать возможность замены налога на имущество, как крупного источника доходов регионов, увеличением доли регионов в структуре налога на прибыль, пояснил RNS владелец AEON Роман Троценко.

Налог на прибыль сейчас составляет 20%, 18% из которых идет в федеральный бюджет, а 2% в бюджеты субъектов. Минфин в 2016 году принял изменения в Налоговый кодекс, согласно которым 1% налога на прибыль фактически перераспределяется от богатых регионов в пользу бедных.