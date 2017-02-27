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27.02.2017 19:21

Начальник "Водника": Это был наш протест

Председатель Федерации хоккея с мячом Архангельской области и начальник "Водника" Дмитрий Минин на странице организации в "Вконтакте" попросил прощения у ветеранов и болельщиков за результат игры чемпионата России против "Байкала-Энергии", в которой накануне все 20 голов были забиты командами в свои ворота.

27 февраля ФХМР объявила, что результат этого матча аннулирован, встреча будет переиграна 3 марта в подмосковном Обухово.

"Сегодня я хочу высказать свою гражданскую позицию. И прошу всех неравнодушных болельщиков, спортсменов, тренеров поддержать меня. Я – за развитие, возрождение хоккея с мячом в России. Вчера, если бы мы хотели просто выйти на "Уральский трубник", то нам было бы достаточно сыграть вничью с "Байкал-Энергией". Это был наш протест. Протест против всех тех беззаконных действий Федерации хоккея с мячом России, которые творятся в последние годы.

Сложилась страшная ситуация, когда любой, кто посмеет выступить с критикой федерации, нещадно карается. Вспомним недавнюю ситуацию с заслуженным тренером России Сергеем Ивановичем Ломановым. Он посмел выступить против – и тут же был дисквалифицирован на два года.

В этом сезоне регламент чемпионата России был опубликован за две недели до начала турнира. Раньше это происходило, как и положено, за два месяца. Регламент не был согласован с клубами, а ведь клубы платят огромные взносы федерации. Куда идут десятки миллионов рублей. На развитие хоккея, как это положено? Нет. Никто не знает, куда уходят миллионы. Отчеты не публикуются.

Федерация перед каждым матчем диктует свою волю – кому выиграть, а кому проиграть. Призеров, как взрослых, так и детских турниров определяет федерация. Мы против этого произвола. И болельщики голосуют "ногами" против этого беспредела. Не только в Архангельске, но по всей России все меньше и меньше болельщиков ходят смотреть на хоккей с мячом.

Я хочу попросить прощения у ветеранов, у болельщиков за ту ситуацию, которая произошла накануне. Но дальше молчать нельзя. Федерация убивает хоккей с мячом в России", – заявил Минин.

Источник: Спорт-Экспресс


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