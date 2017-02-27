Грабители отняли у водителя-курьера «Пассажиравтортанса» 2,7 миллиона на Ленинском

Трое грабителей напали на 51-летнего водителя-курьера фирмы "Пассажиравтотранс" на Ленинском и отняли сумку, в которой лежало 2 миллиона 700 тысяч рублей.

Как стало известно "Фонтанке", нападение произошло 27 февраля около полудня у дома №125 на Ленинском проспекте. Трое мужчин избили сотрудника компании ногами и руками и отняли черную спортивную сумку с деньгами.

По предварительной информации, в ней перевозились деньги транспортной компании.

Налетчики убежали дворами. Ведется их поиск.