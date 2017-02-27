Трамп хочет увеличить оборонные расходы на $54 млрд

В ходе формирования бюджета на предстоящий бюджетный год президент США Дональд Трамп предлагает увеличить оборонные расходы на $54 млрд, а также сократить на равную сумму расходы на менее приоритетные программы.

Как пишет RNS со ссылкой на CNBC, согласно предложению Трампа, бюджет большинства федеральных агентств будет сокращен. Расходы на международную помощь также будут сокращены.

«Мы сделаем больше с меньшими затратами и сделаем правительство более экономным и ответственным», — сказал Трамп, выступая на встрече с губернаторами.

Ранее газета The New York Times писала, что администрация президента США собирается существенно сократить расходы Агентства по охране окружающей среды и Госдепартамента.