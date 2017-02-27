Фармпроизводитель Biocad инвестирует в развитие в Петербурге 20 млрд рублей в ближайшие десять лет. Об этом говорится в сообщении компании, распространенном 27 февраля.

Один из проектов – строительство и организация центра доклинических исследований, а также производства химических субстанции и готовых форм общей площадью более 10 тысяч кв. м. Объем инвестиций составит 3,1 млрд рублей собственных средств. Из них 1,5 млрд рублей будет направлено в организацию производства. Объект разместится в Пушкинском районе, на шоссе Подбельского. Под эти цели правительством города уже выделены участки общей площадью 8 га.

«Ожидается, что здесь будут выпускаться 18 препаратов, 17 из которых предназначены для лечения онкологических заболеваний и рассеянного склероза. 5 препаратов не имеют аналогов в РФ» – сообщают в компании.

Проект будет реализован до 2027 года. Он позволит создать около 200 рабочих мест. Срок окупаемости составит 5,7 лет.

Еще 16,9 млрд рублей Biocad вложит в ближайшие 3-5 лет в развитие своего производства в Стрельне. Из них 16,6 млрд — это собственные средства, 300 млн — льготный кредит, выданный Фондом развития промышленности РФ. На что именно они будут направлены, в компании не уточняют.

Biocad – петербургский фармпроизводитель, специализирующийся на выпуске препаратов для лечения таких заболеваний, как рак, ВИЧ, гепатит, рассеянный склероз и т.д. В 2015 году оборот компании составил более 10 млрд рублей.