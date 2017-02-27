«Фонтанка» за 60 секунд — 27 февраля

Подробно проанализировали историю со стрельбой из «наградного» пистолета около «Атлантик-Сити». Все не так однозначно. Попробуйте определить сами, кто подлинный злодей в этой истории.

Развод и девичья фамилия. Один из крупнейших девелоперов Петербурга Fort Group расстался с "Деловым Петербургом" — по любви и согласию. Собственник решил, что так он точно газету не испортит.

Неожиданный поворот в деле арестованного миллиардера Дмитрия Михальченко. Совладелец компании «Контрейл Северо-Запад» Анатолий Киндзерский вспомнил, как платил 40 тысяч долларов на взятки, спасая арестованный алкоголь. Сам Михальченко вроде бы ни при чем. Но из «Лефортово» его все равно могут и не выпустить.

В городском ЗакСе продолжают развлекаться на почве митинга в защиту Исаакиевского собора. Устроили товарищеский суд над помощниками депутата Оксаны Дмитриевой, которые на этот митинг сходили. Все как в старые добрые времена. Когда храм был музеем и внутри качался маятник Фуко.

В центре города поймали очередного внука Остапа Бендера. Представлялся «доверенным лицом» руководства Жилищного комитета, взял 4 миллиона за «покровительство». Попался. На внуках гениев природа отдыхает.

Наш православный автор поставил свечку за здравие близкого сердцу человека (210 мм, время горения 90 минут) в Успенском соборе Московского Кремля. Не выходя из редакции, посреди рабочего дня. Вай-фай и электронные платежи добрались до самого святого. С началом Великого поста вас.

И снова о технологиях. Nokia 3310 воскресла. В студии [Фонтанки.Офис] разобрались, кому и зачем это нужно. И та ли это Nokia — или так, морок и оптический обман зрения.