Зампредом комитета по печати Смольного назначен Альберт Садыков

Заместителем комитета по печати и взаимодействию со СМИ Смольного назначен Альберт Садыков. Ранее он работал на должности замглавы Красногвардейского района Петербурга.

По информации "Фонтанки", приказ о назначении Альберта Садыкова был подписан 27 февраля. До этого он с 2013 по 2016 год работал в районной администрации.

Альберт Садыков стал четвёртым заместителем председателя комитета. Он воевал в Афганистане, в спецназе ГРУ в 1985 – 1987 годах. Уже в 2000-х годах он закончил юрфак СПбГУ.