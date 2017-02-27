Еще
19:25 27.02.2017
Пришлите свою новость!
19:21
Начальник "Водника": Это был наш протест
19:14
В Сестрорецке демонтировали незаконные шлагбаумы
19:10
Грабители отняли у водителя-курьера «Пассажиравтортанса» 2,7 миллиона на Ленинском
19:05
Трамп хочет увеличить оборонные расходы на $54 млрд
19:00
Biocad инвестирует в развитие в Петербурге 20 млрд рублей
18:56
На карнавале в Рио пострадали 20 человек
18:50
«Фонтанка» за 60 секунд — 27 февраля
18:49
Зампредом комитета по печати Смольного назначен Альберт Садыков
18:44
В Западном порту Хельсинки открылся новый терминал
18:33
Граждане Таджикистана перевели из России за год $1,9 млрд
18:27
В Балтийском доме соберут Анн Карениных всех времен и народов
18:21
Роскомнадзор занес «Яндекс.Новости» в реестр новостных агрегаторов
18:10
В Петербурге заработает первый кинотеатр для слабовидящих и слабослышащих
18:07
В России уменьшился первый взнос по автокредитам
18:04
В Ленобласти товарняк на переезде врезался в грузовик
18:02
В Царском Селе восстановили уничтоженный в войну портал из лазурита
17:54
ВЦИОМ: российское кино стало лучше, но 17 процентов не станут его смотреть
17:50
В Петербурге в третий раз пройдет SpayDay
17:50
В ЗакСе устроили “товарищеский суд” над помощниками депутатов, вышедшими на акцию против передачи Исаакия РПЦ
17:40
Театр «Тень» набирает участников «Кружка барона Мюнхгаузена» в Петербурге
17:36
В центре Петербурга при передаче взятки задержано "доверенное лицо руководства" Жилкома
17:34
ЛНР с весны официально переходит на российский рубль
17:24
Минтранс хочет построить свою велодорожку на границе с Финляндией
17:18
Кудрин: Нужно увеличить расходы на образование
17:14
В Петербурге школьник упал с крыши
17:06
Великобритания хочет ограничить граждан ЕС в праве проживания в стране
16:58
Путин вручил Эмомали Рахмону орден Александра Невского
16:48
Ученики трех классов петербургских школ сидят дома из-за гриппа и ОРВИ
16:41
АИЖК снизило ставки по ипотечным кредитам
16:34
Смольный почистил ряды "социального такси"
16:33
Эксперты СПбГУ не признали свастику на картах Google нацистской
16:29
Минобороны России подтвердило отправку "Адмирала Григоровича" в Сирию
16:19
Суд отправил в колонию топ-менеджеров банка «Траст»
16:12
В Петербурге осудили водителя, угрожавшего другим пистолетом
16:05
Медведев: Экономике России нужно добиваться всего самой
15:58
УФАС предписало Смольному разорвать контракт со «Студией Артемия Лебедева»
15:54
Норвежский лыжник вызвал волну ненависти среди финских болельщиков
15:49
Милонов просит прокурора наказать активистов за антивоенную акцию на Марсовом поле
15:42
Медведев оценил возможности внутренних инвестиций в триллионы рублей
15:36
УФАС запретило муниципалам требовать «тангенс угла диэлектрических потерь» у поставщиков цветов
15:35
Петербуржец получил 12 лет за производство наркотиков
15:31
Сотрудники Росгвардии задержали двоих мужчин, похитивших соседку в Петербурге
15:22
«Трешки» уходят с рынка новостроек
15:21
Медведев поручил расширить программу льготного кредитования малого бизнеса
15:10
Глава ДНР создал штаб по управлению украинскими предприятиями
14:59
Егоров рассудит ЦСКА и "Зенит"
14:50
Премьер-министр РФ: Россия справилась с кризисом
14:46
Полностью соблюдать Великий пост собираются только 2% россиян
14:43
Результат матча "Водник" - "Байкал-Энергия" аннулирован
14:32
Задержан петербуржец, обвиненный в сексуальном насилии над 5-летним пасынком
14:28
"Зенит" начал готовиться к матчу с ЦСКА
14:28
Как пройти на стадион быстрее остальных: Версия для блондинок
14:23
В Петербурге поймали пятерых "зацеперов", в том числе взрослых
14:19
FIFA завершила инспекцию стадиона на Крестовском
14:16
Дело главы Колпино Вадима Иванова направлено в суд
14:10
Маленький мальчик ранен в ДТП в Петербурге
14:08
Албин: Газон стадиона на Крестовском будет в идеальном состоянии к 21 апреля
13:59
"Байкал-Энергия" извинился перед болельщиками за матч с "Водником"
13:50
Минюст Франции займется возможными кибератаками на кандидатов в президенты
13:38
В Пулково задержан израильтянин, находившийся в розыске 16 лет
13:34
Более центнера "молочки" развернули за сутки на границе с Финляндией
13:30
Главный редактор «ДП»: Всё будет как при шведах
13:24
Две мотострелковые бригады ЗВО подняты по учебной тревоге
13:21
Суд ввел наблюдение в компании «ВЭСТ-Капитал» Артема Маневича
13:15
Nokia 3310 вернулась спустя 12 лет
13:14
ФИФА: Проблему вибрации на "Крестовском" скоро решат
13:14
За неуплату алиментов петербуржца отправили на исправительные работы
13:00
Кронштадтский морской завод оспорит претензии УФАС по ремонту «Авроры» в суде
12:56
Курс доллара вырос на полрубля
12:41
«Адмирала Григоровича» отправили в Сирию
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
27.02.2017 18:33

Граждане Таджикистана перевели из России за год $1,9 млрд

Граждане Таджикистана, работающие в России, перевели в свою страну за год 1,9 млрд долларов США.

Серьезной поддержкой экономики Таджикистана служат денежные переводы, которые отправляют домой работающие в России таджикские граждане. Только за прошлый год объемы таких перечислений превысили 1,9 млрд долларов – почти треть ВВП страны. Об этом сообщил 27 февраля Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщает Радио "Маяк".

На встрече, по словам президента России, шла речь о создании дополнительных условий для развития торгово-экономических связей.

В Душанбе Владимир Путин прилетел из Казахстана, а завтра президент РФ отправится в Бишкек. Визиты российского лидера приурочены к 25-летию установления дипломатических отношений России с этими странами.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Аладушкин»
27.02.2017 12:50

Необычная Масленица от бренда «Аладушкин» состоялась

Бренд «Аладушкин», принадлежащий «ГК «Дарница» в классе регистрации товарных знаков на хлебо-булочные изделия, 26 февраля 2017 г. подарил петербуржцам 3D-световое шоу «Сказку про Аладушек».
Setl City
22.02.2017 15:13

Квартиры от Setl City покупатели рассматривают в первую очередь

При выборе жилья в Санкт-Петербурге и Ленинградской области покупатели в первую очередь рассматривают квартиры от застройщика Setl City – таковы результаты исследования, проведённого Ярмаркой недвижимости и исследовательской компанией Infowave.
Tele2
21.02.2017 17:52

Tele2 приглашает на зимний сезон фестиваля STEREOLETO

Tele2 стала партнером музыкального фестиваля STEREOLETO: Winter Session, который пройдет в День защитника Отечества. Своим новым абонентам оператор дарит возможность попасть на концерт на особых условиях
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Трамп хочет увеличить оборонные расходы на $54 млрд
Граждане Таджикистана перевели из России за год $1,9 млрд
Роскомнадзор занес «Яндекс.Новости» в реестр новостных агрегаторов
ЛНР с весны официально переходит на российский рубль
Минтранс хочет построить свою велодорожку на границе с Финляндией
Кудрин: Нужно увеличить расходы на образование
Великобритания хочет ограничить граждан ЕС в праве проживания в стране
Эксперты СПбГУ не признали свастику на картах Google нацистской
Минобороны России подтвердило отправку "Адмирала Григоровича" в Сирию
Милонов просит прокурора наказать активистов за антивоенную акцию на Марсовом поле
Взятка обошла Михальченко
Андрей Заблудовский: Новый стадион - инопланетная субстанция
«Церковная лавка онлайн»
Ихсанов: Информация о смерти Пулковской обсерватории сильно преувеличена
Прилепин: С украинским народом у меня конфликта нет
"Рекон" показал историю - от античности до XX века
Февраль 1917: последние дни империи
Накося выкуси: что продавали ко Дню защитника Отечества
Почему не надо бояться «правого поворота» в Европе
Следующая остановка - Траппист1
Говорим и показываем
Главное
Последнее

FIFA завершила инспекцию стадиона на Крестовском

Министр народного просвещения Николай Боголепов (1846 - 1901).

Убийство министра: Парадоксы одного покушения

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Петербуржцы победили в чемпионате по вейкбордингу

Новогодние украшения перекрыли пешеходам Дворцовый мост

Александр Николаев/Интерпресс

"Рекон" показал историю - от античности до XX века

Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"

Несколько тысяч человек почтили память Немцова на Марсовом поле

Новости компаний
«Аладушкин»
27.02.2017 12:50
Необычная Масленица от бренда «Аладушкин» состоялась
Бренд «Аладушкин», принадлежащий «ГК «Дарница» в классе регистрации товарных знаков на хлебо-булочные изделия, 26 февраля 2017 г. подарил петербуржцам 3D-световое шоу «Сказку про Аладушек».
Setl City
22.02.2017 15:13
Квартиры от Setl City покупатели рассматривают в первую очередь
При выборе жилья в Санкт-Петербурге и Ленинградской области покупатели в первую очередь рассматривают квартиры от застройщика Setl City – таковы результаты исследования, проведённого Ярмаркой недвижимости и исследовательской компанией Infowave.
Tele2
21.02.2017 17:52
Tele2 приглашает на зимний сезон фестиваля STEREOLETO
Tele2 стала партнером музыкального фестиваля STEREOLETO: Winter Session, который пройдет в День защитника Отечества. Своим новым абонентам оператор дарит возможность попасть на концерт на особых условиях
uralairlines.com
21.02.2017 10:56
«Уральские авиалинии» ведут набор на самую романтичную профессию
Хорошая новость для всех, кто мечтал о небе, самолетах и девушках: «Уральские авиалинии» с началом весенне-летнего сезона расширяют штат и объявляют набор на должность бортпроводника!
«Петербургская Недвижимость»
18.02.2017 00:02
«Петербургская Недвижимость» приглашает на выставку «Жилищный проект»
«Петербургская Недвижимость» приглашает на крупнейшую выставку «Жилищный проект», которая пройдет 18-19 февраля 2017 года в СКК «Петербургский»
www.uralairlines.com
14.02.2017 08:08
Пассажиры Уральских авиалиний активно сканируют лето в Санкт-Петербурге
Жители нашей страны продолжают узнавать самые выгодные предложения, спрятанные за огромными QR-кодами. Например, москвичи в этом году выбрали Сочи, Симферополь, Ларнаку, Барселону и Тиват.
«Терем-квартет» Автор фото Даниил Рабовский
10.02.2017 18:15
Музыка – лучший подарок ко Дню всех влюбленных
В преддверии Дня всех влюбленных Санкт-Петербургская филармония им. Д. Д. Шостаковича предоставит возможность сделать отличный подарок себе и своим близким. 12 февраля в кассе Филармонии билеты на 13 концертов Большого зала можно приобрести со скидкой 50%.
«Победа»
09.02.2017 18:00
«Победа» позволит оплатить свои капризы
Российский дискаунтер «Победа» меняет правила игры в пользу своих пассажиров. С 9 февраля авиакомпания предоставляет новую услугу — замена маршрута и даты вылета в своем бронировании
КЕЙ
09.02.2017 09:00
КЕЙ рассказал про smart-гаджеты для красоты и здоровья
Несколько лет назад многочисленные устройства, относящиеся к «индустрии красоты», были практически недоступны для обычных пользователей вне специализированных салонов
Фабио Мастранджело
08.02.2017 17:03
В жюри конкурса «Звезда Удачи» вошли эксперты мирового уровня
Масштабный некоммерческий проект группы компаний «ЦДС» – конкурс «Звезда Удачи» – расширил коллегию жюри. В 12-м сезоне в нее вошли более 10 новых экспертов, среди которых профессионалы с мировым именем
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.