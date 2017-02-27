Граждане Таджикистана перевели из России за год $1,9 млрд

Граждане Таджикистана, работающие в России, перевели в свою страну за год 1,9 млрд долларов США.

Серьезной поддержкой экономики Таджикистана служат денежные переводы, которые отправляют домой работающие в России таджикские граждане. Только за прошлый год объемы таких перечислений превысили 1,9 млрд долларов – почти треть ВВП страны. Об этом сообщил 27 февраля Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщает Радио "Маяк".

На встрече, по словам президента России, шла речь о создании дополнительных условий для развития торгово-экономических связей.

В Душанбе Владимир Путин прилетел из Казахстана, а завтра президент РФ отправится в Бишкек. Визиты российского лидера приурочены к 25-летию установления дипломатических отношений России с этими странами.