Роскомнадзор занес «Яндекс.Новости» в реестр новостных агрегаторов

"Яндекс.Новости" внесены 27 февраля в реестр новостных агрегаторов на основании предоставленной статистики о посещаемости.

Как сообщает пресс-служба Роскомнадзора, в реестр включают сайты либо отдельные страницы с суточной посещаемостью более 1 миллиона пользователей в сутки, используемые для обработки и распространения новостной информации.

Напомним, "закон об агрегаторах" вступил в силу с 1 января 2017 года. Первыми в список были включены «СМИ2» и «Новости Mail.Ru». По закону, новостные агрегаторы обязаны проверять достоверность размещаемой информации. Под критерии Роскомнадзора об агрегаторах также попали Google News, «Рамблер/Новости» и портал Microsoft Network. Надзорное ведомство ожидает от них данные о статистике посещения.