В ЗакСе устроили “товарищеский суд” над помощниками депутатов, вышедшими на акцию против передачи Исаакия РПЦ

В Законодательном собрании Петербурга 27 февраля рассмотрели жалобы неизвестных на действия помощников депутата Оксаны Дмитриевой, участвовавших во встрече 28 января на Марсовом поле против передачи Исаакиевского собора.

Как сообщила «Фонтанке» Дмитриева, на комиссию к начальнику отдела кадров Дмитрию Быченкову были вызваны трое госслужащих, ее помощников, лично депутату присутствовать при этой беседе не разрешили.

«Им задали вопросы: были ли они на митинге, если были, то по личной инициативе или по поручению депутата, соблюдали ли закон о госслужбе, то есть не критиковали ли они руководство ЗакСа», – рассказала политик. Она также добавила, что кадровики не смогли сообщить, кто написал жалобы на ее помощников и показать эти обращения.

«Я считаю, что помощники – это политические фигуры. Политика – это часть их работы, ведь они выполняют поручения политических деятелей. Часто помощники – это бывшие депутаты, соратники по партии. Поэтому они могли присутствовать на встрече и как помощники, и как избиратели, граждане. То, что к ним предъявляют какие-то претензии, – это давление на оппозицию, я такого нигде не встречала, в Государственной думе ничего подобного не было», – заявила Дмитриева.

Депутат ЗакСа Максим Резник, чей помощник также попал под «товарищеский суд» ЗакСа, рассказал «Фонтанке», что его коллегу пока не вызывали на аналогичную комиссию. «Раз уж на то пошло, я пересмотрю видеозаписи с крестного хода 12 сентября. Если на Марсово поле выходили в выходной день, то туда в рабочий. Наверняка я найду на снимках помощников депутатов «Единой России», которые пропускали службу», – пообещал оппозиционер.

28 января на Марсовом поле состоялась акция против передачи Исаакиевского собора РПЦ. В связи с отказом Смольного согласовать митинг мероприятие проходило в форме встречи с депутатами Оксаной Дмитриевой, Максимом Резником, Борисом Вишневским, Сергеем Трохманенко и Алексеем Ковалёвым. Мероприятие собрало от 2 до 5 тысяч человек. 6 февраля стало известно, что на госслужащих, работающих у оппозиционных депутатов в ЗакСе, пожаловались неизвестные с требованием проверить соблюдение ими закона о госслужбе. Результаты проверки огласят 1 марта.