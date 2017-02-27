Взятка обошла Михальченко

Окружение Дмитрия Михальченко плело интриги за его спиной. Так утверждает СК, возбудивший еще пару дел по следам алкогольной контрабанды. Миллиардеру могут продлить командировку в «Лефортово».

Арестованный бизнес-партнер Дмитрия Михальченко неожиданно стал потерпевшим. Совладелец компании «Контрейл Северо-Запад» Анатолий Киндзерский вспомнил, как платил 40 тысяч долларов на взятки, спасая арестованный алкоголь. Сам Михальченко из-под удара выведен. Новое обвинение примерит его ближайший соратник.

Уголовная история Дмитрия Михальченко началась ровно год назад, когда в порт «Усть-Луга» ФСБ пришла за контейнерами компании «Контрейл логистик Северо-Запад». Еще через месяц были арестованы совладелец компании Анатолий Киндзерский, петербургский миллиардер Дмитрий Михальченко и его правая рука Борис Коревский. Против них возбуждено уголовное дело о контрабанде алкоголя (статья 200.2 УК РФ, предусматривает до двенадцати лет лишения свободы). За это время из СИЗО сумел выйти только Киндзерский. Он охотнее всех общается со следствием.

К годовщине уголовного дела Киндзерский дал информацию еще на пару уголовных дел. Из нее следует, что Дмитрий Михальченко допускал интриги за своей спиной. После ареста двух контейнеров с алкоголем, который, по мнению следствия, ввозился в Россию контрабандой под видом строительного герметика и предназначался для ресторанов Михальченко, была совершена попытка вернуть груз способом столь же теневым, как и сам ввоз.

По данным «Фонтанки», перевозка скандальной партии алкоголя была для фирмы Киндзерского чуть ли не первым подрядом от представителей Михальченко. Преимуществом «Контрейла» считался его особый статус уполномоченного экономического оператора, которому даются льготы (специальные упрощения) – возможность хранить товар на своих площадках без предъявления таможне, подавать декларации до прибытия груза, использовать товары до подачи декларации. «Контрейл» рискнул и проиграл.

Задержание контейнеров стало головной болью Киндзерского. Партию надо было вызволять. «Фонтанка» уже писала, что бизнесмен после заключения сделки со следствием вспомнил, как встречался в ресторане Михальченко Il Lago dei Cigni на Крестовском острове с Борисом Коревским – бывшим замначальника экономической полиции Петербурга. И будто бы Коревский получил от Киндзерского 40 тысяч долларов за решение проблемы с грузом. Тогда у следствия могло сложиться впечатление, что встреча санкционирована миллиардером и план по освобождению алкоголя из цепких рук ФСБ был совместным детищем организатора контрабанды и исполнителя.

На днях Анатолий Киндзерский счел своим долгом уточнить, что Михальченко в общем-то ни при чем, да и сам-то он, Киндзерский, тоже жертва.

По уточненным показаниям бизнесмена, в Il Lago, напичканном камерами видеонаблюдения, он Коревскому денег не передавал. Встреча якобы была назначена в полутора километрах от ресторана, на Рюхиной улице того же Крестовского острова, куда с деньгами отправился водитель Киндзерского.

На случай, если бы обновленная версия показалась сомнительной, к показаниям бизнесмена приложены слова его супруги, которая слышала эту историю от мужа.

СК возбудил еще два дела. Первое – против самого Киндзерского, по статье 291 УК «Покушение на дачу взятки». Бизнесмен был убежден, что доллары пойдут на подкуп должностных лиц.

Откровения Киндзерского обошлись для него без последствий. Ведь в той же 291-й есть примечание, по которому взяткодатель освобождается от уголовной ответственности при добровольном сообщении о преступлении. Дело в отношении бизнесмена прекращено. Адвокат Наталья Белоусова не стала подтверждать «Фонтанке» этот факт, сославшись на подписку о неразглашении, но уточнила, что дело по контрабанде в отношении Киндзерского по-прежнему расследуется.

Коревскому повезло меньше. Против него возбуждено дело по статье 159 УК «Мошенничество в особо крупном размере». Если он брал деньги, значит, что-то обещал (например, подкупить чиновников, чекистов, таможенников и прочих). Но сделать этого не мог (чиновники, чекисты и таможенники неподкупны). Значит, ввел Киндзерского в заблуждение. Бизнесмен признан потерпевшим.

Адвокат Игорь Решетников сообщил «Фонтанке», что Коревский отрицает и встречу на Рюхиной, и получение денег.

В эпизоде с долларами Дмитрий Михальченко не фигурирует. Единственно, его может печалить перспектива остаться в «Лефортово». Через месяц миллиардер мог рассчитывать на освобождение, так как истекает предельный срок ареста. Новый поворот в расследовании может быть сочтен исключительным случаем. Правда, для продления стражи Михальченко и Коревского потребуется личное вмешательство главы СКР Александра Бастрыкина.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»