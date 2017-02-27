Взятка обошла Михальченко

Еще
19:25 27.02.2017
Пришлите свою новость!
19:21
Начальник "Водника": Это был наш протест
19:14
В Сестрорецке демонтировали незаконные шлагбаумы
19:10
Грабители отняли у водителя-курьера «Пассажиравтортанса» 2,7 миллиона на Ленинском
19:05
Трамп хочет увеличить оборонные расходы на $54 млрд
19:00
Biocad инвестирует в развитие в Петербурге 20 млрд рублей
18:56
На карнавале в Рио пострадали 20 человек
18:50
«Фонтанка» за 60 секунд — 27 февраля
18:49
Зампредом комитета по печати Смольного назначен Альберт Садыков
18:44
В Западном порту Хельсинки открылся новый терминал
18:33
Граждане Таджикистана перевели из России за год $1,9 млрд
18:27
В Балтийском доме соберут Анн Карениных всех времен и народов
18:21
Роскомнадзор занес «Яндекс.Новости» в реестр новостных агрегаторов
18:10
В Петербурге заработает первый кинотеатр для слабовидящих и слабослышащих
18:07
В России уменьшился первый взнос по автокредитам
18:04
В Ленобласти товарняк на переезде врезался в грузовик
18:02
В Царском Селе восстановили уничтоженный в войну портал из лазурита
17:54
ВЦИОМ: российское кино стало лучше, но 17 процентов не станут его смотреть
17:50
В Петербурге в третий раз пройдет SpayDay
17:50
В ЗакСе устроили “товарищеский суд” над помощниками депутатов, вышедшими на акцию против передачи Исаакия РПЦ
17:40
Театр «Тень» набирает участников «Кружка барона Мюнхгаузена» в Петербурге
17:36
В центре Петербурга при передаче взятки задержано "доверенное лицо руководства" Жилкома
17:34
ЛНР с весны официально переходит на российский рубль
17:24
Минтранс хочет построить свою велодорожку на границе с Финляндией
17:18
Кудрин: Нужно увеличить расходы на образование
17:14
В Петербурге школьник упал с крыши
17:06
Великобритания хочет ограничить граждан ЕС в праве проживания в стране
16:58
Путин вручил Эмомали Рахмону орден Александра Невского
16:48
Ученики трех классов петербургских школ сидят дома из-за гриппа и ОРВИ
16:41
АИЖК снизило ставки по ипотечным кредитам
16:34
Смольный почистил ряды "социального такси"
16:33
Эксперты СПбГУ не признали свастику на картах Google нацистской
16:29
Минобороны России подтвердило отправку "Адмирала Григоровича" в Сирию
16:19
Суд отправил в колонию топ-менеджеров банка «Траст»
16:12
В Петербурге осудили водителя, угрожавшего другим пистолетом
16:05
Медведев: Экономике России нужно добиваться всего самой
15:58
УФАС предписало Смольному разорвать контракт со «Студией Артемия Лебедева»
15:54
Норвежский лыжник вызвал волну ненависти среди финских болельщиков
15:49
Милонов просит прокурора наказать активистов за антивоенную акцию на Марсовом поле
15:42
Медведев оценил возможности внутренних инвестиций в триллионы рублей
15:36
УФАС запретило муниципалам требовать «тангенс угла диэлектрических потерь» у поставщиков цветов
15:35
Петербуржец получил 12 лет за производство наркотиков
15:31
Сотрудники Росгвардии задержали двоих мужчин, похитивших соседку в Петербурге
15:22
«Трешки» уходят с рынка новостроек
15:21
Медведев поручил расширить программу льготного кредитования малого бизнеса
15:10
Глава ДНР создал штаб по управлению украинскими предприятиями
14:59
Егоров рассудит ЦСКА и "Зенит"
14:50
Премьер-министр РФ: Россия справилась с кризисом
14:46
Полностью соблюдать Великий пост собираются только 2% россиян
14:43
Результат матча "Водник" - "Байкал-Энергия" аннулирован
14:32
Задержан петербуржец, обвиненный в сексуальном насилии над 5-летним пасынком
14:28
"Зенит" начал готовиться к матчу с ЦСКА
14:28
Как пройти на стадион быстрее остальных: Версия для блондинок
14:23
В Петербурге поймали пятерых "зацеперов", в том числе взрослых
14:19
FIFA завершила инспекцию стадиона на Крестовском
14:16
Дело главы Колпино Вадима Иванова направлено в суд
14:10
Маленький мальчик ранен в ДТП в Петербурге
14:08
Албин: Газон стадиона на Крестовском будет в идеальном состоянии к 21 апреля
13:59
"Байкал-Энергия" извинился перед болельщиками за матч с "Водником"
13:50
Минюст Франции займется возможными кибератаками на кандидатов в президенты
13:38
В Пулково задержан израильтянин, находившийся в розыске 16 лет
13:34
Более центнера "молочки" развернули за сутки на границе с Финляндией
13:30
Главный редактор «ДП»: Всё будет как при шведах
13:24
Две мотострелковые бригады ЗВО подняты по учебной тревоге
13:21
Суд ввел наблюдение в компании «ВЭСТ-Капитал» Артема Маневича
13:15
Nokia 3310 вернулась спустя 12 лет
13:14
ФИФА: Проблему вибрации на "Крестовском" скоро решат
13:14
За неуплату алиментов петербуржца отправили на исправительные работы
13:00
Кронштадтский морской завод оспорит претензии УФАС по ремонту «Авроры» в суде
12:56
Курс доллара вырос на полрубля
12:41
«Адмирала Григоровича» отправили в Сирию
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
27.02.2017 17:58
2 Комментариев

Взятка обошла Михальченко

Окружение Дмитрия Михальченко плело интриги за его спиной. Так утверждает СК, возбудивший еще пару дел по следам алкогольной контрабанды. Миллиардеру могут продлить командировку в «Лефортово».
Взятка обошла Михальченко
Анатолий Жданов/Коммерсантъ

Арестованный бизнес-партнер Дмитрия Михальченко неожиданно стал потерпевшим. Совладелец компании «Контрейл Северо-Запад» Анатолий Киндзерский вспомнил, как платил 40 тысяч долларов на взятки, спасая арестованный алкоголь. Сам Михальченко из-под удара выведен. Новое обвинение примерит его ближайший соратник.

Уголовная история Дмитрия Михальченко началась ровно год назад, когда в порт «Усть-Луга» ФСБ пришла за контейнерами компании «Контрейл логистик Северо-Запад». Еще через месяц были арестованы совладелец компании Анатолий Киндзерский, петербургский миллиардер Дмитрий Михальченко и его правая рука Борис Коревский. Против них возбуждено уголовное дело о контрабанде алкоголя (статья 200.2 УК РФ, предусматривает до двенадцати лет лишения свободы). За это время из СИЗО сумел выйти только Киндзерский. Он охотнее всех общается со следствием.

К годовщине уголовного дела Киндзерский дал информацию еще на пару уголовных дел. Из нее следует, что Дмитрий Михальченко допускал интриги за своей спиной. После ареста двух контейнеров с алкоголем, который, по мнению следствия, ввозился в Россию контрабандой под видом строительного герметика и предназначался для ресторанов Михальченко, была совершена попытка вернуть груз способом столь же теневым, как и сам ввоз.

По данным «Фонтанки», перевозка скандальной партии алкоголя была для фирмы Киндзерского чуть ли не первым подрядом от представителей Михальченко. Преимуществом «Контрейла» считался его особый статус уполномоченного экономического оператора, которому даются льготы (специальные упрощения) – возможность хранить товар на своих площадках без предъявления таможне, подавать декларации до прибытия груза, использовать товары до подачи декларации. «Контрейл» рискнул и проиграл.

Задержание контейнеров стало головной болью Киндзерского. Партию надо было вызволять. «Фонтанка» уже писала, что бизнесмен после заключения сделки со следствием вспомнил, как встречался в ресторане Михальченко Il Lago dei Cigni на Крестовском острове с Борисом Коревским – бывшим замначальника экономической полиции Петербурга. И будто бы Коревский получил от Киндзерского 40 тысяч долларов за решение проблемы с грузом. Тогда у следствия могло сложиться впечатление, что встреча санкционирована миллиардером и план по освобождению алкоголя из цепких рук ФСБ был совместным детищем организатора контрабанды и исполнителя.

На днях Анатолий Киндзерский счел своим долгом уточнить, что Михальченко в общем-то ни при чем, да и сам-то он, Киндзерский, тоже жертва.

По уточненным показаниям бизнесмена, в Il Lago, напичканном камерами видеонаблюдения, он Коревскому денег не передавал. Встреча якобы была назначена в полутора километрах от ресторана, на Рюхиной улице того же Крестовского острова, куда с деньгами отправился водитель Киндзерского.
На случай, если бы обновленная версия показалась сомнительной, к показаниям бизнесмена приложены слова его супруги, которая слышала эту историю от мужа.

СК возбудил еще два дела. Первое – против самого Киндзерского, по статье 291 УК «Покушение на дачу взятки». Бизнесмен был убежден, что доллары пойдут на подкуп должностных лиц.

Откровения Киндзерского обошлись для него без последствий. Ведь в той же 291-й есть примечание, по которому взяткодатель освобождается от уголовной ответственности при добровольном сообщении о преступлении. Дело в отношении бизнесмена прекращено. Адвокат Наталья Белоусова не стала подтверждать «Фонтанке» этот факт, сославшись на подписку о неразглашении, но уточнила, что дело по контрабанде в отношении Киндзерского по-прежнему расследуется.

Коревскому повезло меньше. Против него возбуждено дело по статье 159 УК «Мошенничество в особо крупном размере». Если он брал деньги, значит, что-то обещал (например, подкупить чиновников, чекистов, таможенников и прочих). Но сделать этого не мог (чиновники, чекисты и таможенники неподкупны). Значит, ввел Киндзерского в заблуждение. Бизнесмен признан потерпевшим.

Адвокат Игорь Решетников сообщил «Фонтанке», что Коревский отрицает и встречу на Рюхиной, и получение денег.

В эпизоде с долларами Дмитрий Михальченко не фигурирует. Единственно, его может печалить перспектива остаться в «Лефортово». Через месяц миллиардер мог рассчитывать на освобождение, так как истекает предельный срок ареста. Новый поворот в расследовании может быть сочтен исключительным случаем. Правда, для продления стражи Михальченко и Коревского потребуется личное вмешательство главы СКР Александра Бастрыкина.

Александр Ермаков,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (2)
Циник
27 февраля 2017 г. 19:24
Арестованный бизнес-партнер Дмитрия Михальченко неожиданно стал потерпевшим Отчего же неожиданно.Все дело в цене вопроса.
Smotritel
27 февраля 2017 г. 19:10
На фотке жертва режима?
СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Аладушкин»
27.02.2017 12:50

Необычная Масленица от бренда «Аладушкин» состоялась

Бренд «Аладушкин», принадлежащий «ГК «Дарница» в классе регистрации товарных знаков на хлебо-булочные изделия, 26 февраля 2017 г. подарил петербуржцам 3D-световое шоу «Сказку про Аладушек».
Setl City
22.02.2017 15:13

Квартиры от Setl City покупатели рассматривают в первую очередь

При выборе жилья в Санкт-Петербурге и Ленинградской области покупатели в первую очередь рассматривают квартиры от застройщика Setl City – таковы результаты исследования, проведённого Ярмаркой недвижимости и исследовательской компанией Infowave.
Tele2
21.02.2017 17:52

Tele2 приглашает на зимний сезон фестиваля STEREOLETO

Tele2 стала партнером музыкального фестиваля STEREOLETO: Winter Session, который пройдет в День защитника Отечества. Своим новым абонентам оператор дарит возможность попасть на концерт на особых условиях
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Трамп хочет увеличить оборонные расходы на $54 млрд
Граждане Таджикистана перевели из России за год $1,9 млрд
Роскомнадзор занес «Яндекс.Новости» в реестр новостных агрегаторов
ЛНР с весны официально переходит на российский рубль
Минтранс хочет построить свою велодорожку на границе с Финляндией
Кудрин: Нужно увеличить расходы на образование
Великобритания хочет ограничить граждан ЕС в праве проживания в стране
Эксперты СПбГУ не признали свастику на картах Google нацистской
Минобороны России подтвердило отправку "Адмирала Григоровича" в Сирию
Милонов просит прокурора наказать активистов за антивоенную акцию на Марсовом поле
Взятка обошла Михальченко
Андрей Заблудовский: Новый стадион - инопланетная субстанция
«Церковная лавка онлайн»
Ихсанов: Информация о смерти Пулковской обсерватории сильно преувеличена
Прилепин: С украинским народом у меня конфликта нет
"Рекон" показал историю - от античности до XX века
Февраль 1917: последние дни империи
Накося выкуси: что продавали ко Дню защитника Отечества
Почему не надо бояться «правого поворота» в Европе
Следующая остановка - Траппист1
Говорим и показываем
Главное
Последнее

FIFA завершила инспекцию стадиона на Крестовском

Министр народного просвещения Николай Боголепов (1846 - 1901).

Убийство министра: Парадоксы одного покушения

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Петербуржцы победили в чемпионате по вейкбордингу

Новогодние украшения перекрыли пешеходам Дворцовый мост

Александр Николаев/Интерпресс

"Рекон" показал историю - от античности до XX века

Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"

Несколько тысяч человек почтили память Немцова на Марсовом поле

Новости компаний
«Аладушкин»
27.02.2017 12:50
Необычная Масленица от бренда «Аладушкин» состоялась
Бренд «Аладушкин», принадлежащий «ГК «Дарница» в классе регистрации товарных знаков на хлебо-булочные изделия, 26 февраля 2017 г. подарил петербуржцам 3D-световое шоу «Сказку про Аладушек».
Setl City
22.02.2017 15:13
Квартиры от Setl City покупатели рассматривают в первую очередь
При выборе жилья в Санкт-Петербурге и Ленинградской области покупатели в первую очередь рассматривают квартиры от застройщика Setl City – таковы результаты исследования, проведённого Ярмаркой недвижимости и исследовательской компанией Infowave.
Tele2
21.02.2017 17:52
Tele2 приглашает на зимний сезон фестиваля STEREOLETO
Tele2 стала партнером музыкального фестиваля STEREOLETO: Winter Session, который пройдет в День защитника Отечества. Своим новым абонентам оператор дарит возможность попасть на концерт на особых условиях
uralairlines.com
21.02.2017 10:56
«Уральские авиалинии» ведут набор на самую романтичную профессию
Хорошая новость для всех, кто мечтал о небе, самолетах и девушках: «Уральские авиалинии» с началом весенне-летнего сезона расширяют штат и объявляют набор на должность бортпроводника!
«Петербургская Недвижимость»
18.02.2017 00:02
«Петербургская Недвижимость» приглашает на выставку «Жилищный проект»
«Петербургская Недвижимость» приглашает на крупнейшую выставку «Жилищный проект», которая пройдет 18-19 февраля 2017 года в СКК «Петербургский»
www.uralairlines.com
14.02.2017 08:08
Пассажиры Уральских авиалиний активно сканируют лето в Санкт-Петербурге
Жители нашей страны продолжают узнавать самые выгодные предложения, спрятанные за огромными QR-кодами. Например, москвичи в этом году выбрали Сочи, Симферополь, Ларнаку, Барселону и Тиват.
«Терем-квартет» Автор фото Даниил Рабовский
10.02.2017 18:15
Музыка – лучший подарок ко Дню всех влюбленных
В преддверии Дня всех влюбленных Санкт-Петербургская филармония им. Д. Д. Шостаковича предоставит возможность сделать отличный подарок себе и своим близким. 12 февраля в кассе Филармонии билеты на 13 концертов Большого зала можно приобрести со скидкой 50%.
«Победа»
09.02.2017 18:00
«Победа» позволит оплатить свои капризы
Российский дискаунтер «Победа» меняет правила игры в пользу своих пассажиров. С 9 февраля авиакомпания предоставляет новую услугу — замена маршрута и даты вылета в своем бронировании
КЕЙ
09.02.2017 09:00
КЕЙ рассказал про smart-гаджеты для красоты и здоровья
Несколько лет назад многочисленные устройства, относящиеся к «индустрии красоты», были практически недоступны для обычных пользователей вне специализированных салонов
Фабио Мастранджело
08.02.2017 17:03
В жюри конкурса «Звезда Удачи» вошли эксперты мирового уровня
Масштабный некоммерческий проект группы компаний «ЦДС» – конкурс «Звезда Удачи» – расширил коллегию жюри. В 12-м сезоне в нее вошли более 10 новых экспертов, среди которых профессионалы с мировым именем
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.