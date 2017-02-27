В центре Петербурга при передаче взятки задержано "доверенное лицо руководства" Жилкома

Юриста, представлявшегося «доверенным лицом» руководства Жилищного комитета, задержали в ресторане в центре Петербурга при передаче 4 миллионов.

Как стало известно «Фонтанке», сотрудники правоохранительных органов при поддержке спецназа СОБР задержали 45-летнего мужчину около 15.20 в ресторане «Якитория» на площади Островского. Деньги ему передавала женщина, сидящая с ним за одним столом. По предварительной информации, изначально мужчина требовал 15 миллионов за оказание покровительства и не имеющие отношения к комитету услуги.

Проводятся дальнейшие оперативно-следственные мероприятия.