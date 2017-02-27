ЛНР с весны официально переходит на российский рубль

В Луганской Народной Республике с 1 марта российский рубль станет основной денежной единицей.

Соответствующее постановление Совета министров самопровозглашенной ЛНР опубликовано на официальном сайте правительства республики.

В нем сказано, что подобная мера предпринята "в целях принятия мер по стабилизации финансово-денежной системы, а также в связи с осуществлением финансовых операций на территории Луганской Народной Республики преимущественно в российских рублях".

Государственному банку Луганской Народной Республики этим же постановлением поручается "обеспечить ежедневное информирование субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность на территории Луганской Народной Республики, население Луганской Народной Республики об официальном курсе российского рубля по отношению к украинской гривне, доллару Соединенных Штатов Америки и евро".

Напомним, что Луганская и Донецкая народные республики объявили независимость от Украины весной 2014 года.